Sgarbi, la situazione peggiora: “Ridotto a 47 chili e isolato, non so neanche dov’è”

Evelina, figlia di Vittorio Sgarbi, lancia una dura accusa alla compagna del padre e chiede un amministratore di sostegno.

Le parole di Evelina Sgarbi, la figlia più giovane del critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi, hanno scosso l’opinione pubblica. Ospite a Verissimo, la ragazza ha raccontato una situazione familiare difficile e preoccupante, e ha lanciato accuse precise nei confronti della compagna del padre, Sabrina Colle. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato.

Evelina Sgarbi: “Non vedo papà da mesi”

“Non vedo papà da mesi” ha esordito Evelina, visibilmente emozionata, nello studio di Verissimo. La donna ha raccontato che l’ultima volta che ha incontrato il padre, Vittorio Sgarbi, lo ha trovato “sfigurato“, ridotto a “47 chili“, dopo un periodo di forte depressione e disidratazione.

“Era stato ricoverato in ospedale – ha spiegato – e l’esclusione dalla politica ha contribuito al suo crollo psicologico e fisico“.

La figlia ha poi puntato il dito contro la compagna del padre, Sabrina Colle, accusandola di avere un’influenza negativa sulla sua vita. “Lo ha soggiogato, controlla il suo telefono e lo ha allontanato da tutta la famiglia” ha dichiarato Evelina, aggiungendo “non so neanche dov’è“.

Le accuse a Sabrina Colle e la decisione di rivolgersi al tribunale

Secondo Evelina, la situazione è ormai fuori controllo: “Papà non è accudito bene, non riesco a vederlo, non risponde al telefono da mesi. Il suo cellulare lo gestisce lei“. Per questo motivo, la giovane ha deciso di chiedere un amministratore di sostegno, figura giuridica che assiste chi non è più pienamente autonomo. “Ci sarà un’udienza martedì – ha rivelato – e spero che vengano fatti tutti gli accertamenti necessari“.

La figlia di Sgarbi ha poi respinto ogni accusa di interesse economico: “Non lo faccio per i soldi, ma per la sua salute. Voglio solo che sia curato e protetto“. Evelina ha anche commentato le parole di Sabrina Colle, che in passato aveva definito Vittorio “la sua ragione di vita“. “Se fosse davvero così – ha concluso – non lo avrebbe lasciato ridurre in quello stato, né lo avrebbe isolato dai suoi figli“.