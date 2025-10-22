Filippo Bisciglia volta pagina dopo Pamela Camassa: cena con una donna misteriosa

Filippo Bisciglia a cena con una donna misteriosa dopo la rottura con Pamela Camassa. La segnalazione bomba.

Filippo Bisciglia ha ufficialmente voltato pagina. Il conduttore televisivo, reduce dalla conferma ufficiale della rottura con Pamela Camassa, è stato avvistato in compagnia di una donna misteriosa durante una cena a Roma. A lanciare la notizia è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha condiviso una segnalazione sui social, alimentando la curiosità dei fan e dei media.

La segnalazione di Alessandro Rosica

Nelle sue storie Instagram, Rosica ha scritto: “Filippo Bisciglia questa sera a cena con una certa Paola. Cenetta intima, molto affiatati. Subito dopo a casa di lui a Roma“.

Poche righe che sono bastate per far esplodere il web, dove i commenti si moltiplicano e le domande si concentrano tutte sull’identità della misteriosa Paola.

Filippo Bisciglia a Temptation Island vestito di marrone – www.donnaglamour.it

La notizia arriva a poche settimane dalla conferma della separazione tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, coppia storica del mondo dello spettacolo. I due erano legati da oltre quindici anni e avevano sempre mostrato un grande affiatamento, anche nei momenti più difficili. Tuttavia, come ammesso dallo stesso Bisciglia in alcune recenti interviste, il loro rapporto aveva attraversato un periodo di forte crisi, culminato in una scelta condivisa di allontanarsi.

Silenzio social e curiosità dei fan

Ora, la cena con Paola sembra aprire nuovi interrogativi sul futuro sentimentale del conduttore. Nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni, ma le immagini descritte da Rosica lasciano intendere una certa complicità tra i due. Se si tratti di una semplice amicizia o dell’inizio di qualcosa di più, sarà il tempo a dirlo.

Per il momento, Filippo Bisciglia mantiene il silenzio sui social. Nessun commento, nessuna smentita, solo il consueto riserbo che da sempre lo contraddistingue. Intanto, i fan si dividono: c’è chi spera in un ritorno di fiamma con Pamela Camassa e chi, invece, si dice curioso di scoprire chi sia la donna accanto a lui.