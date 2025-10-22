“Funzionava in modo diverso”: Laura Chiatti spiazza con la sua diagnosi

Laura Chiatti rivela di soffrire di Adhd e racconta ai suoi follower il suo percorso personale: “L’ho sempre saputo”.

Un post condiviso su Instagram ha rivelato un lato inedito e profondamente umano di Laura Chiatti. L’attrice ha scelto di aprirsi su un tema molto personale, parlando per la prima volta della sua diagnosi di Adhd, il disturbo da deficit di attenzione e iperattività. Un argomento delicato, che la stessa Chiatti ha voluto affrontare con onestà e sensibilità. Scopriamo che cosa ha detto.

Laura Chiatti: “Non è semplice”

“Non è semplice per me” ha scritto, introducendo il lungo messaggio con cui ha deciso di raccontare la propria esperienza.

Laura Chiatti ha spiegato di aver sempre percepito una differenza rispetto agli altri. “Ho sempre saputo fin da piccola di avere qualcosa che funzionava in modo diverso” scrive, e confessa: “La conferma è arrivata solo due anni fa, e ancora oggi sto cercando di farci pace“.

L’attrice ha voluto chiarire che non si tratta di una moda o di un’etichetta passeggera: “Spesso sembra diventato un trend, ma nella realtà è un peso invisibile: la mente che corre, la fatica di seguire un discorso, le parole che si confondono, il focus che scivola via. È stancante. E col tempo lo diventa sempre di più“.

Un messaggio che rivela la complessità di convivere con un disturbo che non si vede ma che incide profondamente sulla vita quotidiana.

“Siamo fatti di luce e intermittenze”

Nonostante le difficoltà, la riflessione dell’attrice si chiude con una nota di forza e accettazione. Laura Chiatti spiega di non voler condividere la sua storia per cercare compassione, ma per offrire sostegno a chi si sente “fuori ritmo”.

“Non siamo sbagliati, siamo solo fatti di luce e intermittenze” scrive, spiegando come dietro alla fatica si nascondano anche creatività, sensibilità e una grande capacità di empatia.