Boschi-Berruti, amore al capolinea: tutta la verità e spunta un terzo nome a sorpresa

Maria Elena Boschi conferma la fine della relazione con Giulio Berruti e si parla di un nuovo amore nella sua vita.

Dopo giorni di indiscrezioni, arriva la conferma ufficiale: tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è davvero finita. La politica ha scelto di rompere il silenzio con poche parole, mentre intorno a lei cominciano già a circolare voci su un possibile nuovo amore.

Maria Elena Boschi conferma la fine con Giulio Berruti

“Purtroppo sì“. Con queste due parole, pronunciate al settimanale Chi, Maria Elena Boschi ha confermato ciò che da giorni circolava come indiscrezione: la storia con Giulio Berruti è arrivata al capolinea.

Dopo cinque anni di relazione e una convivenza nel cuore di Roma, la coppia ha deciso di prendere strade diverse. “Tutto sarebbe finito senza possibilità di riconciliazione” scrive ancora Chi, che conferma la fine definitiva dei progetti di matrimonio e di una famiglia insieme.

Boschi e Berruti avevano sempre vissuto la loro relazione con discrezione, alternando momenti di vita pubblica a lunghi periodi lontani dai riflettori. Questa volta non è stato diverso: nessuna dichiarazione impulsiva, nessuna polemica social. Solo un addio silenzioso, nel rispetto di un legame che, pur giunto al termine, ha segnato un capitolo importante nella vita di entrambi.

Un nuovo amore all’orizzonte per la politica

Nonostante la fine della storia con l’attore e medico, la vita sentimentale di Maria Elena Boschi potrebbe presto riaccendersi. Secondo quanto riportato da Dagospia e confermato dal settimanale Chi, la deputata sarebbe stata vista in compagnia di Roberto Vaccarella, brillante avvocato romano, fratello di Elena Vaccarella – compagna di Giovanni Malagò – ed ex fidanzato della giornalista Lavinia Spingardi.

Per ora si tratta solo di indiscrezioni, infatti né Boschi né Vaccarella hanno voluto commentare. Per scoprire se la relazione verrà confermata dobbiamo attendere nuove segnalazioni o una conferma da parte degli interessati.