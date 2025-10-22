Uomini e Donne: “Sono tornati insieme”, la foto che conferma il ritorno di fiamma

Alessandro Rosica pubblica una foto di Martina e Gianmarco: l’abbraccio che conferma il ritorno di fiamma.

Una nuova bufera si abbatte su Uomini e Donne dopo la segnalazione di Alessandro Rosica, noto esperto di gossip che spesso si occupa di retroscena legati al mondo televisivo. Sul suo profilo Instagram, Rosica ha pubblicato uno scatto che mostra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri abbracciati, una foto scattata di nascosto ma che conferma le indiscrezioni che hanno preso a circolare sul web negli ultimi giorni. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Le accuse di Rosica: “Morti di fama e falsi”

Nel suo post, Rosica non ha usato mezzi termini. “Già ci hanno preso in giro due volte, questa è la terza. Morti di fama” ha scritto l’esperto, aggiungendo che “lei è la cocca di Maria, da anni il team di Uomini e Donne va a pranzo e cena da questa falsa“.

Maria De Filippi alla 67ª Edizione del Festival di Sanremo – www.donnaglamour

Parole dure che sembrano mettere in discussione la credibilità di Martina, da tempo vicina all’ambiente del programma.

Riguardo a Gianmarco Steri, Rosica ha rincarato la dose: “Farebbe di tutto per un po’ di notorietà“. Accuse pesanti che lasciano intendere un presunto ritorno d’immagine orchestrato più per convenienza che per sentimento.

La reazione di Cristina e Ciro

A rendere la situazione ancora più intricata, Rosica ha aggiunto un dettaglio inatteso: “Nel frattempo Cristina e Ciro si sono sentiti più volte al telefono e sono allibiti quanto noi”.

Secondo quanto riportato, anche loro sarebbero rimasti sorpresi da questa nuova svolta. Al momento, né Martina né Gianmarco hanno commentato pubblicamente la foto o le dichiarazioni di Rosica. Tuttavia, l’immagine ha già scatenato un’ondata di curiosità e sospetti tra i fan di Uomini e Donne, che attendono ora una replica ufficiale per capire se si tratta davvero di un ritorno di fiamma o dell’ennesima illusione televisiva.