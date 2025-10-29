Maria De Filippi senza parole: la Fagnani confessa la “belvata” di cui si pente

Francesca Fagnani a Belve racconta la sua “belvata” a Maria De Filippi: rispondeva di nascosto alle spasimanti di Mentana.

La nuova stagione di Belve è ripartita con un colpo di scena. Nella prima puntata, andata in onda martedì 28 ottobre su Rai2, Maria De Filippi ha preso temporaneamente il posto di Francesca Fagnani, trasformando la celebre conduttrice in un’ospite come non l’avevamo mai vista. Un incontro tra due protagoniste della televisione italiana che ha dato vita a un dialogo ironico, sincero e ricco di rivelazioni inaspettate. Tra queste, una “belvata” raccontata dalla stessa Fagnani ha lasciato il pubblico senza parole.

Maria De Filippi a Belve: la regina di Mediaset diventa intervistatrice d’eccezione

“Da questa parte è tutto diverso” ha esordito la giornalista, ammettendo di sentirsi insolita nel ruolo di intervistata. Ma la De Filippi, con la consueta calma e curiosità, è riuscita a spingerla a raccontare un episodio privato e sorprendente legato ai primi tempi della sua relazione con Enrico Mentana.

Qui il video dell’intervista.

Che belva si sente?

Queen Mary Version #Belve pic.twitter.com/FjHioLlUQs — INDIFFERENZA ASTRALE (@trashastrale) October 28, 2025

“Quando trovavo dei messaggi un po’ troppo affettuosi, rispondevo a nome suo” ha rivelato la conduttrice di Belve con un sorriso imbarazzato. Fagnani ha spiegato che, all’inizio della sua storia con il direttore del Tg La7, aveva la tendenza a controllare il suo telefono, considerandolo “Un modo per conoscersi meglio“.

La De Filippi, stupita, ha subito commentato: “No, non si fa“.

Tra ironia e sincerità, Belve riparte con il botto

La giornalista ha però proseguito, raccontando con ironia come intervenisse nei confronti delle “spasimanti” del compagno: “Scrivevo cose tipo ‘non mi sei mai piaciuta‘ o ‘sei pure un po’ brutta’. Poi le bloccavo così che non potessero rispondere e lui non se ne accorgeva“. Un’ammissione che ha scatenato la risata generale del pubblico, ma che Fagnani ha voluto ridimensionare subito dopo, confessando “Ma mi pento, chiediamo scusa“. Inoltre, ha aggiunto: “Poi non l’ho più fatto, anche perché ha messo una password che nemmeno la NASA…“.

Maria De Filippi, divertita ma anche sorpresa dalla confessione, ha sottolineato come la giornalista avesse mostrato un lato decisamente umano e autoironico.

Fagnani ha chiuso la sua intervista con una battuta che ha riassunto lo spirito del programma: “Ho risposto a tante signorine, ma chiedo scusa. Diciamo che è stata una vera belvata“.