Il noto attore e modello Can Yaman ha svelato sui social di aver perso molto peso nell’ultimo mese. La foto e la trasformazione.

Come sta Can Yaman? Questa la domanda che sorge spontanea dopo che l’attore e modello ha pubblicato un suo scatto sui social che lo vede completamente trasformato. L’uomo, ex anche di Diletta Leotta, ha spiegato di aver perso 10 chili in soli 30 giorni. In che modo? Nel suo lungo messaggio tutta la spiegazione.

Can Yaman dimagrito di 10 kg in 30 giorni

“Come ho perso 10 chili in 30 giorni?”, si è auto domandato l’attore mostrando il suo nuovo fisico assolutamente cambiato e molto più asciutto rispetto al passato.

Yaman ha quindi scritto in un lungo post Instagram: “Dopo la conclusione delle riprese di ‘Viola Come il Mare 2’, approfittando di qualche giorno libero e del Natale, ho deciso di tornare nel mio paese così da poter trascorrere un po’ di tempo con i miei genitori, la mia famiglia ed altre persone a me care. Avevo bisogno di riposarmi un po’ e di staccare la spina, senza mai esagerare però! Volevo anche godermi la cucina turca che mi mancava tanto”.

E poi ancora: “Sapevo che al mio ritorno a Roma mi aspettava un duro lavoro, un radicale cambio di abitudini per prepararmi al prossimo personaggio: Sandokan! E infatti così è stato: non appena rientrato ho iniziato ad impegnarmi… Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti mentali. È stato un periodo molto duro, in un mese sono riuscito a perdere quasi 10 kg, scendendo da 94.5 a 85 kg“.

L’uomo ha poi spiegato che non sia stato un periodo facile per lui: “È stata, ed è, una fase particolarmente intensa, ho tolto molti piaceri della vita, devo allenarmi 2 o 3 volte al giorno e fare il digiuno intermittente, 16:8, mantenendo le calorie bassissime. Non c’è da preoccuparsi però: nonostante sia esausto sono perfettamente sano, ringiovanito, disintossicato e leggero, ma soprattutto molto soddisfatto. Ovviamente tutto sta avvenendo con il continuo monitoraggio di professionisti seri e competenti”.

Per evitare che i suoi fan si potessero preoccupare dopo la foto, l’attore ha concluso: “Alla fine è questo che fanno gli attori: si trasformano con dedizione quando è necessario e si plasmano di volta in volta per immedesimarsi nel nuovo ruolo. Insomma, continuerò, continueremo ad andare a gonfie vele finchè non raggiungeremo il Sandokan perfetto che ci siamo prefissati. Tuttavia vi confesso che oggi ho deciso di concedermi uno strappo alla regola e mangerò quel che voglio, sperando di riuscire a fermarmi… Vi chiedo di continuare a sostenermi come avete sempre fatto. Un abbraccio. A presto”.

Insomma, il dimagrimento del ragazzo è dovuto a necessità di lavoro e, per la precisione, di copione. Nessun problema di salute o altro.