I rumors e la risposta della diretta interessata non bastano: a Sanremo anche Teresa Mannino parla dell’ipotesi Annalisa incinta.

Grande attesa per la terza puntata del Festival di Sanremo dove sarà protagonista come co-conduttrice Teresa Mannino. La comica si è già presa la scena nella conferenza stampa consueta di vigilia ricalcando un rumor che vorrebbe Annalisa, big in gara, incinta. La donna ha chiamato in causa Amadeus generando ilarità e anche un pizzico di imbarazzo.

Teresa Mannino, la battuta su Annalisa

Dopo la prima serata di Sanremo, i rumors su una possibile dolce attesa di Annalisa si sono susseguiti a dismisura portando la diretta interessata a smentire e replicare con forza.

Eppure, a poche ore dalla terza puntata della kermesse, il tormentone è ripreso. Tutta “colpa” di Teresa Mannino, co-conduttrice di giovedì 8 febbraio. La comica, infatti, nel corso della conferenza stampa all’Ariston ha domandato informazioni sulla cantante ad Amadeus.

“Ma Annalisa è incinta?“. ha chiesto l’ormai prossima co-conduttrice facendo diventare tutto rosso Amadeus. “Ma io che ne so”, ha replicato l’uomo.

Successivamente la comica si è rivolta nominando la moglie di Amadeus, Giovanna: “Effettivamente non so perché la dovresti sapere tu questa cosa. Stasera Giovanna mi ammazza”.

Una gag decisamente esplosiva e, forse, non preparata che ha rilanciato il tormentone sulla cantante che, comunque, soprattutto negli ultimi mesi, non ha trovato l’argomento dolce attesa come una novità. Staremo a vedere se ci saranno ulteriori repliche o news sul caso.

Indubbiamente, però, la simpatia della comica e le sue battute su ogni tema possibile potrebbero essere un’arma a doppio taglio per Amadeus. La curiosità di vedere come andranno le cose nella terza serata è tantissima. Siamo convinti che se ne vedranno delle belle.

