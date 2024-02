Prova a spegnere le polemiche Amadeus a proposito del caso John Travolta, tra le gag con Fiorello e i misteriosi compensi.

Non potevano mancare le polemiche anche in questa nuova edizione del Festival di Sanremo. Molto forti quelle successive alla seconda serata della kermesse musicale. In particolare al caso John Travolta, ospite di Amadeus e Fiorello, coinvolto in alcune gag non proprio “riuscite” come quella del ‘Ballo del Qua Qua’. Su questo e sul cachet preso dall’attore ha provato a fare chiarezza il conduttore nel corso della conferenza stampa in vista della terza puntata.

Amadeus allo scoperto su John Travolta

Amadeus

Senza sottrarsi alle domande del caso, Amadeus ha provato a fare chiarezza sul caso John Travolta e le polemiche relative ad una liberatoria non lasciata dall’attore per mostrare le immagini della gag sul ‘Ballo del Qua Qua’.

Il conduttore, nella conferenza stampa in vista della terza serata di Sanremo 2024 ha detto: “Io mi sono divertito tantissimo. John Travolta era già a conoscenza di tutto quello che è accaduto, e lo aveva ovviamente condiviso. Sapeva tutto: nessuna sorpresa, nessun tranello”, ha dichiarato il presentatore del Festival.

“Fiorello è il più grande showman che abbiamo: fa fare a persone importanti cose che non farebbero mai, come Jimmy Fallon negli Stati Uniti. Poi sul momento può capitare un’espressione contrariata di Travolta, nell’ambito di una gag che aveva accettato con serenità ma che magari sul momento non ha gradito. Nessun tranello“.

RIsposte anche sui compensi percepiti dall’attore e sul possibile caso di pubblicità occulta alle scarpe da lui indossate: “Quanto ha preso Travolta? Credo poco, visto che mi ha contattato lui dicendomi che aveva piacere a venire al Festival”. Sulle scarpe U-Power, invece, nessun dettaglio particolare. La Rai avrebbe negato ogni ipotesi di accordo con le ditte esterne.

Poi, all’ennesima domanda su Travolta, il conduttore non ha resistito: “Dove possiamo trovare la stronzata su cui polemizzare?“. Insomma, alla fine anche Ama un pizzico di fastidio per tutto questo lo ha sentito…

Di seguito anche un post Instagram del Festival con il recap di quanto accaduto nella seconda serata della kermesse musicale: