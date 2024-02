Dopo aver suscitato l’ira del pubblico facendo ballare John Travolta, Fiorello ha voluto puntualizzare sull’accaduto.

Tra gli ospiti saliti sul palco dell’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, andata in onda ieri sera, c’è stato anche John Travolta. Fiorello e Amadeus, per l’occasione, hanno deciso di fargli ballare il ballo del Qua Qua. Tuttavia il siparietto non ha convinto per niente gli spettatori, che sui social hanno accusato i due conduttori di aver messo al ridicolo una star internazionale. Nella puntata di “Viva Rai2…Viva Sanremo” registrata immediatamente dopo la fine della serata, Fiorello ha poi affrontato l’argomento.

Fiorello ammette la pessima trovata

“Vogliamo affrontare l’argomento subito o non lo affrontiamo per niente?” ha esordito Fiorello in apertura alla puntata di “Viva Rai2…Viva Sanremo”. Raggiunto poi da Amadeus, lo showman ha ammesso: “Abbiamo fatto una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana“. “Tu non lo sai – ha detto riferendosi al direttore artistico della kermesse – perché tu non c’eri, tu eri impegnato a dire ‘Codice 01′. Mentre lui dice ‘Codice 01′, io mi prendo gli insulti. Tu sei là e io mi prendo gli insulti“.

Nel frattempo, Fabrizio Biggio ha spiegato ad Amadeus di cosa si stava parlando, cioè del ballo del Qua Qua ballato con John Travolta. Il direttore artistico del Festival ha invece commentato che l’idea era carina e divertente.

Ecco la gag.

Noi che racconteremo ai nostri nipoti di aver visto John Travolta, Amadeus e Fiorello ballare il ballo del qua qua#Sanremo2024pic.twitter.com/pJk2zhpROi — SanremoESC 💐 (@SanremoESC) February 7, 2024

Fiorello, dopodiché raccontato come è nata l’idea di far ballare il ballo del Qua Qua a John Travolta e ha riconosciuto di aver previsto le possibili conseguenze negative: “Mentre la facevo, già avevo previsto tutto. Pensavo già: ‘Qui è la fine delle nostre carriere“. Amadeus ha sottolineato che la proposta di far ballare John Travolta è stata un’idea del comico.

“Tu fai sempre cose fighe e noi ti facciamo fare una stron*ata”. E lui non è che abbia detto di no, ha detto sì. È nata così” ha spiegato Fiorello, prima di concludere dicendo: “Era una gag venuta male, ci sta“. Ha fatto tuttavia notare tutti gli insulti ricevuti sui social, “come se avessimo ammazzato qualcuno“.

I diritti negati dall’attore

La gag che ha visto protagonista John Travolta è immediatamente diventata un caso nazionale. L’attore, visto l’enorme tenore mediatico che stava attirando la diffusione del video in rete, ha deciso di non concedere i diritti di ritrasmissione alla Rai e per questo motivo è stato eliminato dalla piattaforma RaiPlay.

Inoltre sono emerse accuse di pubblicità occulta e diverse critiche per il cachet ricevuto. Travolta sembra abbia ricevuto 200 mila euro da parte dell’organizzazione del Festival per portare la sua presenza all’Ariston, oltre che un compenso di un milione di euro da parte di uno sponsor occulto, un marchio di scarpe di cui l’attore è testimonial. Per questo, invece di diminuire, le critiche da parte del pubblico sono aumentate.

Amadeus torna sul caso Travolta

Nel corso della conferenza stampa, Amadeus ha dichiarato: “John Travolta sapeva tutto, nessun tranello. Fiorello è il più grande showman che abbiamo e fa parte della comicità far fare a persone importanti cose che nessuno sarebbe in grado di far fare loro”.

I commenti del pubblico

Tra i messaggi ricevuti da Fiorello, c’è stato anche quello di Nunzia De Girolamo, che ha definito la gag come “una vera ca**ta“. Anche Gigi D’Alessio ha contattato Fiorello, ricordandogli di avergli tolto il “primato delle strisce pedonali”, riferendosi alla gag durante la sua trasmissione di Fiorello. Selvaggia Lucarelli, invece ha detto: “Non era una ca**ta, Nunzia esagera. Era una ca**tissima“.