Non sta andando benissimo il viaggio a Miami di Fedez. Il rapper, infatti, sui social ha raccontato una serie di disavventure subite.

Il viaggio in solitaria a Miami e la sfortuna che sembra perseguitarlo. Non è un bel momento per Fedez che sui social ha raccontato quanto abbia vissuto nelle ultime ore dopo essere partito alla volta degli States. Per il marito di Chiara Ferragni, due momenti di forte tensione, uno “peggio” dell’altro…

Fedez, doppia disavventura a Miami

Fedez

A raccontare il viaggio a Miami e le prime esperienze non super positive vissute, è stato lo stesso rapper. Fedez, infatti, fin dal suo arrivo in aeroporto ha spiegato di essersi portato dietro una gigantesca sfortuna.

Il cantante una volta atterrato, infatti, ha avuto modo di constatare che la sua valigia era andata persa e come, se non bastasse, una volta arrivato nella casa che lo ospita, ha notato come si sia rotto il cancello della villa.

Una doppia sfortuna che, però, non è stata l’unica. Infatti, il marito di Chiara Ferragni, nelle ore successive, ha di nuovo dovuto fare i conti con la cattiva sorte. Questa volta, per lui, un piccolo infortunio.

Federico ha mostrato con grande fastidio un brutto segno sulla fronte. Un taglio che si è procurato in modo molto particolare, ovvero sbattendo contro la porta finestra che dava sul patio.

Sfortune terminate? Chi lo sa. Se lo è chiesto pure lui in modo ironico e sarcastico. Staremo a vedere.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram del rapper con la cagnolina di famiglia: