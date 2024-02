Il noto attore e showman Luca Argentero ha confessato alcune particolarità della sua vita, privata e lavorativa.

Interessante intervista a 360° per Luca Argentero al Corriere della Sera. Il noto attore, protagonista in tv ma anche a teatro dove è in scena con lo spettacolo ‘È questa la vita che sognavo da bambino?’ ha svelato diversi retroscena relativi alla sua vita, privata e professionale, ripercorrendo le tappe che lo hanno portato ad essere soddisfatto di quanto ottenuto.

Luca Argentero: la vita, i soldi e la soddisfazione

Realizzato professionalmente e nella vita privata, con la famiglia costruita con Cristina Marino, Argentero ha raccontato il percorso fatto per raggiungere questa serenità personale in ogni campo.

Facendo riferimento proprio al suo spettacolo che andrà in scena lunedì 12 e martedì 13 febbraio, al Teatro Colosseo, l’uomo ha detto: “In effetti ho la sensazione che la mia vita continui a migliorare. Questo spettacolo mi ha portato fortuna”.

E a proposito di fortuna e della carriera fatta nel corso degli anni: “Sono consapevole della mia fortuna e cerco di essere sempre molto grato, e di lamentarmi il meno possibile. Anche se non è mai rose e fiori per nessuno”, ha spiegato l’attore.

Poi, continuando nel suo discorso: “Degli altri non mi interessa, non mi sento obbligato nei confronti di nessuno. Semplicemente, ho un grande rispetto nei confronti del lavoro e so cosa significa farsi il c**o e guadagnare pochi euro, perché è successo anche a me. Non posso farmi carico di ciò che non è successo agli altri”.

Tornando poi ancora allo spettacolo: “Come è nata l’idea? Una sera ero fuori con Leo e davanti a una bottiglia di vino gli raccontavo un po’ di queste storie, lui ha ritenuto che meritassero uno spettacolo a teatro”.

