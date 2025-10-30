Raul Dumitras commenta il confronto tra gli ex corteggiatori di Martina De Ioannon, Gianmarco e Ciro, a Uomini e Donne. Ecco la sua reazione.

Il confronto andato in onda ieri a Uomini e Donne tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara ha acceso un vero e proprio dibattito, dentro e fuori dallo studio. Al centro della puntata, i rapporti intrecciati tra gli ex tronisti e le rispettive storie, che continuano a tenere banco sui social. Mentre Martina De Ioannon ha scelto di non presentarsi in studio, la discussione tra i tre presenti si è fatta accesa, con accuse reciproche e chiarimenti a metà. Ma scopriamo che cosa è successo.

La reazione di Raul Dumitras dopo il confronto a Uomini e Donne

Gianmarco Steri, nel tentativo di mettere ordine tra le voci che circolano, ha spiegato davanti alle telecamere: “Io e Martina non siamo una coppia. Ci stiamo frequentando, ma non voglio che si creino fraintendimenti“.

Una dichiarazione che non ha però placato le tensioni, né tra i protagonisti né tra i fan del programma, divisi sulle responsabilità e le scelte dei partecipanti.

A seguire attentamente la puntata è stato anche Raul Dumitras, ex fidanzato di Martina De Ioannon, che non ha perso tempo a far sentire la sua voce. Subito dopo la messa in onda, l’ex volto di Temptation Island ha pubblicato una storia sui social che molti hanno interpretato come una frecciata diretta. Lo scatto, semplice ma eloquente, ha rapidamente fatto il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore.

Martina De Ioannon e la reazione dell’ex fidanzato

In breve tempo, la reazione di Raul ha alimentato ulteriori discussioni online, dividendo il pubblico tra chi gli dà ragione e chi lo accusa di voler cavalcare l’onda mediatica.

Nel frattempo, Martina De Ioannon ha scelto di mantenere il silenzio. Dopo il confronto tra Gianmarco, Ciro e Cristina, l’ex tronista non è intervenuta pubblicamente per commentare quanto accaduto. Una decisione che non è passata inosservata nemmeno ai commentatori in studio: sia Gianni Sperti che Tina Cipollari hanno criticato la sua assenza, definendola “una mancanza di coraggio”.