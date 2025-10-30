Clizia Incorvaia esce allo scoperto: la verità sui ritocchini estetici

A La Volta Buona si parla di chirurgia estetica con Clizia Incorvaia, che interviene per chiarire alcuni rumor sui presunti ritocchi.

Clizia Incorvaia è stata protagonista della puntata del 30 ottobre de La Volta Buona, il programma pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Dopo aver parlato del presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, questa volta la conversazione si è spostata sul tema della chirurgia estetica. In studio, l’ex gieffina ha colto l’occasione per rispondere apertamente ai rumor che da tempo la coinvolgono, dichiarando di non essersi mai sottoposta ad alcun intervento.

Le ipotesi sul web sul prima e dopo di Clizia Incorvaia

Negli anni, come riportato da Tag24.it, l’aspetto ringiovanito di Clizia Incorvaia ha acceso i sospetti del pubblico, portando alcuni a ipotizzare possibili interventi estetici come filler alle labbra o lifting al viso. Tuttavia, l’influencer non ha mai confermato nessuna di queste indiscrezioni.

Prima del matrimonio con Paolo Ciavarro, ha invece raccontato di aver provato un trattamento non invasivo: l'”easy wave“. Si tratta di una procedura estetica che agisce tonificando la pelle e rimuovendo la cellulite in modo mirato, levigando le zone del corpo interessate.

I ritocchi estetici smentiti da Caterina Balivo

Nel presentarla nella puntata del 30 ottobre 2025 de La Volta Buona, Caterina Balivo ha sottolineato un dettaglio che ha subito catturato l’attenzione del pubblico: “Ancora vergine alla chirurgia estetica, giusto?“.

Clizia Incorvaia ha confermato con sincerità: “Sì, sono così, con il mio naso a patata, con i miei denti imperfetti, sono così. Spero di andare bene così“. Una risposta diretta e trasparente, che smentisce le voci di presunti ritocchi.

La conduttrice ha poi provocato con una battuta: “Qualcuno dirà, voglio vedere quando arriverà a 70 anni“. L’ex gieffina ha risposto con serenità: “Cercherò di invecchiare bene“, mostrando un atteggiamento rilassato nei confronti del tempo che passa.