Nadia Rinaldi, il dramma dopo l’intervento estetico al seno: cosa le è successo

Nadia Rinaldi racconta a La Volta Buona, programma condotto da Caterina Balivo, il dramma vissuto dopo un intervento estetico al seno.

Non solo la rivelazione di Clizia Incorvaia sui ritocchini estetici, nella puntata de La Volta Buona c’è stato anche il toccante racconto di Nadia Rinaldi, che ha deciso di condividere la sua esperienza. Dopo una perdita di peso di 85 chili, l’attrice si è sottoposta a un intervento per migliorare l’aspetto del seno, ma ciò che avrebbe dovuto rappresentare un passo verso la rinascita si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Nadia Rinaldi e l’intervento al seno: la sua terribile esperienza

Nadia Rinaldi ha spiegato a La Volta Buona nel dettaglio cosa è accaduto durante il decorso post-operatorio. Dopo la drastica perdita di peso, era necessario intervenire sul tessuto in eccesso, in particolare sul seno, che aveva subito i segni evidenti del dimagrimento.

All’inizio sembrava tutto normale, ma pochi giorni prima di una visita di controllo è successo qualcosa di inaspettato: “Aprendo il corsetto un giorno sento un rumore strano, non capivo. Mi alzo per andare in bagno e inizio a perdere pus e sangue che colava ovunque; chiamo il medico che mi dice ‘non ti preoccupare, è normale’“.

Nonostante le parole rassicuranti del medico, l’attrice ha capito subito che la situazione era grave. “Nel frattempo cambio proprio colore, mi sale la febbre. Mia sorella mi dice: ‘Sei verde’. Sono corsa da lui immediatamente; hanno cercato di medicare togliendo il tessuto andato in necrosi, i pazienti in sala d’attesa sono scappati“.

La decisione drastica di togliere tutto

La situazione era talmente compromessa da richiedere una decisione drastica: “Si è deciso così di togliere tutto. Sono rimasta così per un anno e mezzo“. Un periodo difficile, fisicamente ed emotivamente, che Nadia Rinaldi ha affrontato con grande forza.

Solo in seguito, ha trovato un valido aiuto nel professor Pietro Lorenzetti, che le ha permesso di voltare pagina.