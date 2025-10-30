Silvia Toffanin, la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi: le sue parole dopo il boom di ascolti

Pier Silvio Berlusconi elogia la compagna Silvia Toffanin dopo il successo dell’ultima puntata di This Is Me.

Dopo la sorprendente ultima puntata di This is me, che ha conquistato una share del 23,34% pari a 3 milioni 016 mila telespettatori, è arrivato il plauso ufficiale dell’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi. Lo show, condotto da Silvia Toffanin e prodotto da Fascino P.G.T., si è rivelato un successo. Il figlio di Silvio Berlusconi ha ringraziato Maria De Filippi e la sua squadra, ma ha voluto riservare un pensiero speciale proprio per la compagna.

This is Me trionfa: le parole di Pier Silvio Berlusconi

Il successo dello show andato in onda su Canale 5, come riportato da Leggo.it, ha spinto Pier Silvio Berlusconi a esprimere pubblicamente la sua soddisfazione. L’amministratore delegato di Mediaset ha elogiato l’intero progetto, definendo le tre serate come un tributo ai grandi talenti italiani: “Tre serate che raccontano i più grandi talenti: This Is Me ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo“.

Inoltre, ha poi voluto ringraziare Maria De Filippi e il suo team per l’impegno e la passione dimostrati nella realizzazione del programma: “Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport“.

L’elogio alla compagna Silvia Toffanin

Particolare rilievo, aggiunge il sito Leggo.it, è stato dato da Pier Silvio Berlusconi alla figura di Silvia Toffanin, conduttrice dello show. Le sue parole mettono in luce l’apprezzamento per lo stile e la sensibilità con cui ha guidato le serate: “Un applauso a Silvia, che ha saputo accompagnare ogni racconto con sensibilità, garbo e ironia, trasformando queste serate in un successo molto gradito dal pubblico italiano“.