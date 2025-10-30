Belen, la frecciatina contro gli italiani: svelata la cosa che non “sopporta”

Belen Rodriguez torna a parlare a Matti da legare su Rai Radio 2: nuove confessioni dopo Belve e una “frecciatina” agli italiani.

Dopo la discussa intervista a Belve, Belen Rodriguez non si ferma e continua a raccontarsi senza filtri. Lo fa ai microfoni di Matti da legare, il programma di Rai Radio 2 che conduce insieme a Barty Colucci, Mario Benedetto e Vincenzo De Lucia. Ecco le sue nuove rivelazioni e la “frecciatina” contro gli italiani.

Belen Rodriguez commenta la sua intervista a Belve

Durante la puntata di Matti da legare, Belen Rodriguez risponde alle domande degli ascoltatori e commenta le reazioni alla sua recente intervista a Belve. Parlando con Vincenzo De Lucia, che per l’occasione imita Mara Venier, afferma: “Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te Mara. Ma sono felicissima di come è andata con Francesca e mi ha stupito il fatto che la gente sia rimasta così sorpresa da quello che ho detto“.

La frecciatina contro gli italiani

Alla domanda sul pregio e difetto degli italiani, Belen Rodriguez risponde con schiettezza: “Il pregio che apprezzo di più in voi italiani è l’accoglienza, siete molto famigliari. In Italia è tutto piccolino come spazi, si sta uno sopra all’altro, si sente di più l’amore. In Argentina, se io sto qua trovo un’altra persona a 1 km, è una questione di distanze“.

Tuttavia, precisa anche ciò che non le piace: “E quello che non mi piace deriva dalla stessa motivazione: quella tendenza a spettegolare un po’, giudicare senza sapere. State così insieme e vicini che sei costretto a parlare di quello che hai di fianco“.

In chiusura, quando le viene chiesto dove preferisce vivere, conclude con una battuta: “Farei 6 mesi e 6 mesi. Nel mio Paese il Natale lo festeggiamo in piscina, abbiamo usanze diverse. Ma io preferisco festeggiarlo al freddo“.