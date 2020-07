Con le sue imitazioni (quasi tutte al femminile), Vincenzo De Lucia mostra un talento incredibile e incanta il pubblico: ecco il comico di Made in Sud.

Un repertorio incredibile, ricco di personaggi dello spettacolo tra i più amati dal pubblico: Vincenzo De Lucia è un imitatore davvero bravissimo, che vanta un talento al di là del normale. È senza dubbio uno dei migliori protagonisti di Made in Sud, ma per arrivare al traguardo ha dovuto fare molta gavetta. Scopriamo qualcosa in più sul suo conto.

Vincenzo De Lucia, la biografia

Classe 1987, Vincenzo De Lucia ha origini napoletane ed è uno dei più talentuosi artisti degli ultimi anni. Già da giovanissimo ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del teatro, lavorando sia come attore che dietro le quinte, nei panni di sceneggiatore, aiuto regista e infine regista. Tra le sue esperienze spiccano le collaborazioni con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro, in alcuni spettacoli di grande successo.

Nel 2010, Vincenzo ha lavorato nell’opera musicale Marialuna… una vita tutta in salita, per la trasmissione Rai Palcoscenico. In seguito è entrato a far parte del cast di Komikamente, dove pian piano il suo talento è emerso sempre più. E il suo spettacolo Zia Mara Celebration, interamente dedicato al personaggio di Mara Venier, lo ha letteralmente fatto arrivare alle stelle. L’approdo a Made in Sud non ha fatto altro che dargli ulteriore notorietà.

Vincenzo De Lucia è un imitatore bravissimo, specializzatosi in personaggi femminili. Tra le sue caricature più riuscite ci sono quelle di Maria De Filippi, Barbara D’Urso, Mara Maionchi, Franca Leosini e naturalmente Mara Venier. Ha anche lavorato con Paolo Migone allo spettacolo comico Come sopravvivere ai lavori in casa, una collaborazione molto fruttuosa nel mondo teatrale.

La vita privata di Vincenzo De Lucia

Non abbiamo alcuna notizia sulla vita privata di Vincenzo, che è molto riservato per quel che accade nella sua sfera più intima. Anche sui social non possiamo trovare molte informazioni: alla fine del 2019, l’imitatore è stato vittima di un attacco hacker sul suo profilo Instagram, per cui ha perso tutto ciò che aveva pubblicato sino a quel momento.

Non sappiamo se è ancora single oppure se è fidanzato, anche se dalle sue foto e dai suoi video non spunta alcuna figura femminile che potrebbe far pensare ad una sua relazione amorosa. Vincenzo vive ancora a Napoli, ma gira per tutta l’Italia con le sue splendide imitazioni.

3 curiosità su Vincenzo De Lucia

-Già da diversi anni porta il suo spettacolo Io e le mie donne alla kermesse internazionale Gay Village, al seguito di Vladimir Luxuria.



-Nel 2009 ha vinto il premio Alighiero Noschese, per il suo talento come imitatore.

-Il suo personaggio preferito è Mara Venier, con la quale ha intrecciato un bellissimo rapporto d’amicizia.

7 minuti al giorno per un corpo da favola! Scarica QUI la scheda.

Fonte foto: https://www.instagram.com/vincenzodelucia_87/?hl=it