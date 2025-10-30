“L’ho tenuto nascosto”: svelato il segreto di Alessia Fabiani sui social

Alessia Fabiani svela l’identità del compagno tenuto segreto per anni: ecco il post pubblicato su Instagram.

Non solo la recente confessione sul ritocchino andato male, Alessia Fabiani torna a far parlare di sé con una rivelazione molto personale. Dopo anni di silenzio, la showgirl ha deciso di uscire allo scoperto e condividere con il pubblico la sua relazione tenuta segreta fino ad oggi. Ecco, a seguire, le sue parole.

La nuova vita privata di Alessia Fabiani

Alessia Fabiani, oggi 48 anni, ha voluto condividere pubblicamente questo legame solo ora, sentendo che è arrivato il momento giusto. “Ora è arrivato il momento di svelarlo a tutti perché ne sono ancora innamorata“, ha scritto, rendendo così ufficiale una storia d’amore che ha preferito custodire nel tempo.

La showgirl è mamma dei gemelli Kim e Keira, nati nel 2012 dalla relazione con l’ex Fabrizio Cherubini. Dopo la fama conquistata alla fine degli anni ’90 come Letterina nel celebre programma Mediaset Passaparola“, oggi si dedica principalmente alla carriera teatrale.

Svelata l’identità del suo nuovo amore

Giovedì 30 ottobre, Alessia Fabiani ha pubblicato su Instagram un post molto speciale: alcune immagini che la ritraggono felice accanto a Dario Berrettini, l’uomo che da anni è al suo fianco, ma che finora era rimasto lontano dai riflettori.

“È lui l’uomo che mi ha salvato ,accompagnato ,sorretto in questi anni in cui ho voluto tenerlo nascosto, segreto, tutto mio“, ha scritto la showgirl. Inoltre, ha spiegato che questa scelta di privacy è stata una sua volontà precisa, non imposta dal compagno.

Al contrario, è proprio la sua discrezione ad averla colpita: “Merita che io lo urli perche’ e’ l ‘unico che non mi ha mai chiesto di farlo“, ha concluso con emozione. Le foto condivise mostrano momenti di complicità e affetto.

Ecco, a seguire, il post pubblicato su Instagram: