Durante il concerto al Forum di Assago, Amadeus sorprende Alfa con un siparietto divertente in perfetto stile Sanremo.

Durante il concerto di Alfa al Forum di Assago, uno dei momenti più sorprendenti è stato l’arrivo a sorpresa di Amadeus. Il celebre conduttore, per anni volto simbolo del Festival di Sanremo e oggi approdato al Nove, ha riportato sul palco l’inconfondibile atmosfera dell’Ariston. Proprio in questi giorni, anche Fiorello si è lasciato andare a qualche dichiarazione su un possibile ritorno al Festival. Ecco, a seguire, cosa è successo.

Amadeus e la sorpresa ad Alfa sul palco

Un momento di pura sorpresa, come riportato da Novella 2000, ha acceso l’entusiasmo del pubblico durante il concerto di Alfa al Forum di Assago. A salire sul palco, accolto da un caloroso applauso, è stato Amadeus.

Il conduttore, oggi uno dei volti principali del canale Nove, ha regalato una delle scene più simpatiche dell’intera serata, rievocando in modo ironico i suoi celebri annunci sanremesi. Non appena è apparso, infatti, l’atmosfera si è fatta subito familiare.

Si è rivolto al cantante, ricordando il suo debutto al Festival di Sanremo. “Ti ricordi com’è andata la prima volta a Sanremo?“, ha chiesto il conduttore, suscitando la reazione spontanea e divertita del cantante. “Mi stavo cag***o sotto!“, ha ammesso Alfa tra le risate, strappando un boato al pubblico presente.

Il siparietto e il riferimento a Marco Mengoni

Il botta e risposta è continuato in un clima di grande complicità. Amadeus, aggiunge Novella 2000, ha iniziato a mimare l’espressione tesa e gli occhi spalancati che Alfa aveva sul palco dell’Ariston, facendo sorridere tutto il Forum.

L’artista ha colto l’occasione per scherzare sul fatto che, al suo primo Sanremo, si fosse trovato subito dopo un big come Marco Mengoni: “Certo, mi hai messo dopo Marco Mengoni la prima sera! Primo Sanremo e mi ritrovo davanti Marco!“.

La risposta ironica non si è fatta attendere: “Eh sì, la scaletta l’ho fatta io!“, ha detto ridendo. Infine, per completare il momento, ha annunciato il brano “Vai!” proprio come avrebbe fatto sul palco dell’Ariston: “Con il codice 22 – perché c’è sempre un codice – la canzone è Vai!, testo di Alfa, musica di Alfa, canta: Alfa!“.

