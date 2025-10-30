Bianca Balti, la trasformazione dopo la chemio: incanta con il nuovo look sul red carpet

Bianca Balti continua la sua trasformazione: torna sul red carpet del Bazaar Women of the Year 2025 con un nuovo look dopo la chemio.

Nonostante il “no” di Victoria’s Secret, Bianca Balti non si è mai fermata. Dopo la malattia e la chemio, è tornata sul red carpet più forte e bella che mai. Al gala Bazaar Women of the Year 2025, a Madrid, ha mostrato con orgoglio il suo nuovo look, che racconta la sua continua trasformazione.

Presenti anche Laura Pausini e il duo The Attico

A rappresentare l’Italia al gala Bazaar Women of the Year 2025 c’erano anche Laura Pausini e il duo creativo The Attico, formato da Gilda Ambrosio e Giorgia Tordini. La cantante ha incantato tutti con un abito nero firmato Phan Huy, con dettagli trasparenti e ricami a forma di lacrima fatti di cristalli e perline. Elegante, intensa, a suo agio: è stata una delle più applaudite.

Le The Attico hanno ricevuto il premio nella categoria “Fashion” e hanno condiviso il loro entusiasmo sui social. “Per noi, la moda è energia e individualità: è una celebrazione delle donne in tutta la loro complessità. Sin dall’inizio, The Attico è stato un progetto dedicato a creare un mondo in cui le donne possano esprimere liberamente ogni lato di sé, senza definizioni. Siamo orgogliose di far parte di una generazione di donne che si sostengono a vicenda, donne che creano, guidano e sognano. E’ un’ispirazione condividere questo momento con tutte loro“, hanno dichiarato.

Bianca Balti e il suo nuovo look dopo la chemio: le immagini

Per la serata, Bianca Balti ha scelto un outfit firmato Valentino e gioielli Bulgari. Ma il vero messaggio stava tutto nella testa alta con cui ha affrontato i fotografi. I capelli, ancora corti dopo la chemio, non li ha nascosti: li ha mostrati con fierezza. Acconciati con il gel e tirati con una riga laterale precisa, a completare il tutto ci ha pensato il suo sorriso limpido.

“Ho imparato che il tempo non si aspetta e che la bellezza vera è in ogni passo che facciamo”, ha detto pochi giorni prima dell’evento. E quella frase basta per capire tutto.