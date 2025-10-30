“Sette interventi, sono disperata”: il calvario di Arianna David, ex Miss Italia

L’ex Miss Italia Arianna David confessa a La Volta Buona: sette interventi al seno falliti e nuove complicazioni. Il racconto.

Non solo Nadia Rinaldi, anche Arianna David ha scelto il salotto di Caterina Balivo per raccontare il lato più oscuro della chirurgia estetica. Con grande sincerità, l’ex Miss Italia ha ripercorso le tappe di un percorso doloroso fatto di sette interventi al seno. Ecco il suo racconto, trasmesso su Rai 1 giovedì 30 ottobre 2025 durante La Volta Buona.

Il racconto di Arianna David sui sette interventi al seno

“Mi sono sottoposta a sette interventi al seno e devo essere rioperata. La situazione è disastrosa, sono disperata“, ha dichiarato Arianna David nel salotto televisivo di Caterina Balivo, durante la puntata del 30 ottobre 2025 di La Volta Buona. L’ex Miss Italia 1993 ha voluto raccontare apertamente il suo difficile rapporto con la chirurgia estetica, che nel tempo si è trasformato in un vero e proprio incubo.

Ha spiegato di aver deciso di rifarsi il seno alla fine degli anni ’90, spinta da esigenze professionali. “Senza curve, non potevo fare alcune campagne pubblicitarie: mi dicevano ‘non ti facciamo lavorare’. Così, a 27 anni, presi la decisione di rifarmi il seno“.

All’inizio, tutto sembrava andare per il meglio, ma le prime complicazioni sono arrivate dopo la gravidanza. “Quando ho partorito mi è iniziato a uscire un pezzo di protesi dal muscolo: sentivo plastica sotto al seno. Sono dovuta tornare dallo stesso medico, ma hanno tolto talmente tanto che la protesi era arrivata fino al collo“, ha raccontato.

“Sono disperata. Voglio farmi togliere tutto”

Nonostante i vari tentativi di risolvere il problema, la situazione è progressivamente peggiorata. Dopo essersi rivolta a un altro medico, Arianna David ha affrontato un nuovo intervento che ha portato ulteriori complicazioni. “Mi sveglio dall’operazione con un seno più grande, senza aver avuto possibilità di scegliere“, ha confessato.

Oggi, l’ex modella si trova costretta a sottoporsi a un nuovo intervento, l’ottavo. Le sue parole sono colme di angoscia: “La protesi è uscita dal muscolo, si è rigirata e spunta dallo sterno. Sono disperata. Voglio andare in ospedale e farmi togliere tutto“.

Ha concluso il suo racconto esprimendo tutta la paura e la stanchezza di dover affrontare ancora una volta il bisturi: “Sono terrorizzata all’idea di svegliarmi e dover ricominciare un calvario“.