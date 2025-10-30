Stefano De Martino, allenamento “bollente” e muscoli in vista: il video sui social

Mentre infuria il gossip, Stefano De Martino sorprende i follower con una sessione di allenamento “bollente” su Instagram.

Mentre tutti parlano della fine della sua relazione con Caroline Tronelli e della nuova bufera con Belen Rodriguez, il conduttore Stefano De Martino sceglie di restare in silenzio ma il suo corpo parla per lui. Il conduttore televisivo, come riportato da Today, si è mostrato in una “bollente” sessione di allenamento su Instagram, facendo impazzire i fan.

La “guerra” con la sua ex Belen Rodriguez

La pubblicazione del video in palestra arriva in un momento esplosivo per la sua vita privata. Le dichiarazioni di Belen Rodriguez a Belve hanno scatenato un’ondata mediatica fortissima. Tanto che – come ha rivelato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter – Stefano De Martino sarebbe “deciso a prendere seri provvedimenti contro la ex moglie per il benessere del loro adorato figlio Santiago“.

Fisico scolpito e sguardo di ghiaccio: l’allenamento di Stefano De Martino

Nelle storie Instagram pubblicate di recente, aggiunge Today, Stefano De Martino ha regalato ai suoi follower un momento da capogiro. L’ex ballerino appare mentre si allena con intensità, sollevando pesi sotto lo sguardo attento del suo personal trainer.

Il dettaglio che ha fatto impazzire i fan? I muscoli in primo piano, il sudore che scorre e la grinta con cui affronta ogni esercizio. Nel video si nota come il conduttore aumenti progressivamente i chili, segno evidente di un percorso fisico costante e mirato al miglioramento.

Il passato da ballerino professionista ha lasciato un’impronta indelebile nella sua disciplina sportiva. Nonostante abbia abbandonato la danza come carriera, il conduttore continua a prendersi cura del suo corpo con la stessa intensità di un tempo. La palestra è rimasta per lui un punto fermo, una routine fondamentale per mantenere il fisico scolpito che da sempre lo contraddistingue.

Ecco, a seguire, uno degli ultimi post pubblicati su Instagram: