Lutto per Andrea Delogu: interviene Milly Carlucci, parole forti in diretta

Milly Carlucci e Alberto Matano esprimono il loro dolore per la morte del fratello di Andrea Delogu, le parole in diretta.

La notizia della morte di Evan Oscar Delogu, fratello diciottenne di Andrea Delogu, ha scosso profondamente il mondo dello spettacolo. Il giovane ha perso la vita a Bellaria, in provincia di Rimini, in seguito a un incidente in moto che non gli ha lasciato scampo. L’attrice e conduttrice, concorrente di Ballando con le stelle, è stata travolta da un dolore immenso che ha commosso colleghi e amici, molti dei quali hanno espresso pubblicamente la loro vicinanza. Tra questi, Milly Carlucci e Alberto Matano hanno dedicato ad Andrea parole toccanti nel corso de La vita in diretta, durante la puntata di giovedì 30 ottobre.

Milly Carlucci: “Non riesco a immaginare il suo dolore”

Visibilmente commossa, Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio ad Andrea Delogu, sottolineando la gravità della tragedia che l’ha colpita.

“Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è una cosa agghiacciante” ha dichiarato in diretta, aggiungendo che l’intero cast di Ballando con le stelle ha condiviso il dolore della collega.

“Ieri è stata una giornata tristissima, un clima di collettiva sofferenza. Ci siamo sentite, ma non riesco neanche a immaginare cosa possa provare Andrea in questo momento” ha aggiunto.

La conduttrice ha poi riflettuto sulla difficoltà di conciliare il dolore personale con la vita pubblica: “La crudeltà del nostro mestiere è che dobbiamo andare avanti. Andiamo in onda con il sorriso, ma lo facciamo per portare un momento di speranza a chi ci guarda“.

Alberto Matano: “Evan per lei era come un figlio”

Anche Alberto Matano ha espresso parole di grande affetto e partecipazione. Durante il suo intervento, ha ricordato il legame speciale tra Andrea e il fratello: “Evan per lei era come un figlio. Avevano tanti progetti insieme. Il piano era che venisse a Roma a studiare e che Andrea si occupasse di lui“.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Siamo costernati e addolorati. Questa notizia ci attraversa nel profondo, riguarda una persona a cui vogliamo un bene speciale“.

Sui social, il dolore della famiglia Delogu è stato condiviso anche dal padre Walter, che ha descritto Evan come un ragazzo responsabile e generoso, sempre pronto ad aiutare chi amava.