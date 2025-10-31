“Sono innamoratissima ma vorrei…”: Claudia Gerini svela il suo sogno nel cassetto

Claudia Gerini rompe il silenzio e rivela l’amore con Riccardo Sangiuliano e i nuovi progetti tra cinema e tv.

Claudia Gerini sta vivendo un momento d’oro, sia nella vita privata che in quella professionale. L’attrice, impegnata su più fronti tra cinema e televisione, ha confessato al Corriere della Sera di essere “fidanzatissima e innamoratissima“. Da due anni è legata a Riccardo Sangiuliano, banker e cugino dell’ex ministro Gennaro Sangiuliano. Ma scopriamo che cosa ha rivelato l’attrice.

Claudia Gerini: “Sono innamoratissima e felice”

“Ci conosciamo da 25 anni – ha raccontato – un giorno mi ha baciata: una rarità, gli uomini non si fanno più avanti” ha raccontato l’attrice. Una relazione solida e serena, che la Gerini vive con leggerezza e complicità: “Mi sento matura per le cose che ho fatto, giovane per tutto quello che ancora voglio fare“.

Claudia Gerini

L’attrice ha ammesso anche un lato più ironico e disincantato della sua personalità, ricordando gli anni dell’adolescenza e le bugie dette !a fin di bene”.

Oggi si sente più libera e consapevole, pronta a raccontarsi senza filtri: “Sì, ho spiato il cellulare di un fidanzato, ma non ho scoperto nulla. Sono tutti bravi a cancellare“.

“Vorrei condurre un varietà come quelli di una volta”

Oltre al cinema, l’attrice sogna di tornare in televisione in una veste diversa: “Vorrei condurre un varietà come quelli di una volta, omaggiando Sandra Mondaini e Franca Valeri”.

La Gerini, che si definisce “danzatrice prima che attrice“, non esclude una partecipazione più frequente sul piccolo schermo: “Lavorare in tv non mi spaventa, mi è capitato tante volte, da Zelig a Sanremo“.

Tra i progetti imminenti anche una performance a Ballando con le stelle insieme a Claudia Pandolfi, con cui sogna di lavorare a un progetto tutto loro: “Abbiamo tante cose in comune e un approccio semplice al lavoro. Ho 53 anni e lavoro da quasi 40, ma ho ancora tanta voglia di mettermi in gioco“.