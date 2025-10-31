Achille Costacurta racconta il suo arresto per spaccio e il tentato suicidio a 16 anni: una confessione scioccante e inaspettata.

Achille Costacurta, figlio dell’ex calciatore Billy Costacurta e della showgirl Martina Colombari, ha scelto di raccontare pubblicamente uno dei momenti più difficili della sua vita. In un’intervista al podcast One More Time, il giovane ha parlato con grande sincerità dei suoi anni segnati dalla dipendenza, dall’arresto e da un tentativo di suicidio avvenuto quando aveva appena sedici anni. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Achille Costacurta: “Mi hanno arrestato per spaccio”

“Ho iniziato a spacciare durante la pandemia, nessuno trovava niente e io avevo i miei contatti” ha spiegato, descrivendo un periodo in cui la solitudine e il vuoto interiore lo avevano trascinato in un vortice pericoloso.

La storia inizia durante la quarantena, quando Achille, ancora minorenne, decide di procurarsi sostanze e di venderle a chi non riusciva a trovarle. Poco dopo, la situazione gli sfugge di mano: a quindici anni e mezzo viene arrestato e trascorre il suo sedicesimo compleanno in un centro penale minorile.

Il racconto shock: “Non so come sono ancora vivo”

Nel centro penale, Achille Costacurta arriva a un punto di rottura: “Io non c’è la facevo più“. Sopraffatto dalla disperazione, una notte decide di togliersi la vita ingerendo sette boccette di metadone.

“Nessun medico sa spiegarmi come io sia ancora vivo” ha detto, spiegando che la quantità assunta equivaleva a una dose letale di eroina. L’intervento tempestivo dei soccorsi gli ha salvato la vita, ma da quel momento tutto è cambiato.

Dopo il ricovero e un lungo percorso terapeutico, Achille ha trovato la forza di rialzarsi. Oggi vive a Mondello, in Sicilia, dove ha ricostruito un equilibrio e un rapporto più sereno con i suoi genitori.

“Non tocco più droghe, sto bene e ho ricominciato da me stesso” ha dichiarato durante l’intervista.