Vai al contenuto
Iscriviti alla nostra newsletter

Achille Lauro, scontro epico con Paola Iezzi: la “reazione ignorante” a X Factor

Un primo piano di Achille Lauro a X Factor 2025

Scontro acceso a X Factor con Achille Lauro protagonista dopo la performance di VISCARDI. Tensione, accuse e un finale inaspettato: cosa è succeso.

Nel nuovo live di X Factor 2025 è bastata una performance per far esplodere uno dei momenti più accesi della stagione. Dopo il nervosismo registrato nelle passate settimane tra Achille Lauro e la conduttrice Giorgia, una nuova discussione improvvisa, nata da una scelta musicale divisiva, ha trasformato il tavolo dei giudici in un vero e proprio ring verbale. Ciò che è accaduto dopo l’esibizione di una concorrente, proprio tra Achille Lauro e un altro giudice, ha lasciato il pubblico senza parole, tra accuse, frecciate e un clima carico di tensione.

Il confronto acceso dopo l’esibizione di VISCARDI

Tutto è iniziato con la versione jazz de Il cielo in una stanza interpretata da VISCARDI, una scelta che ha immediatamente spaccato il tavolo dei giudici. Da una parte Achille Lauro e Jake La Furia, dall’altra Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Lauro, dopo aver ripetuto per tutta la serata che “i grandi della musica italiana non avevano voci perfette, ma un’enorme espressività“, questa volta non trattiene la critica: “Amo VISCARDI e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato”. Per il giudice, la reinterpretazione avrebbe “svuotato il sentimento di questa canzone incredibile”. Jake rincara: “Si è esagerato nella direzione sbagliata”.

X FACTOR 2025 debutta l’11 settembre su Sky e NOW: Giorgia alla conduzione, in giuria Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi.

Le scuse finali di Achille Lauro e il retroscena 

Nonostante i pareri discordanti, Paola Iezzi però non ci sta, e prendendo la parola commenta: “Era un mio desiderio portarla così”, risponde, difendendo la scelta artistica. Poi l’affondo al collega Achille Lauro: “Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video. È una reazione così ignorante”. VISCARDI finisce al ballottaggio ma supera Layana e resta in gara. 

È solo a fine puntata che l’atmosfera cambia. Mentre si commenta l’esibizione di PierC, Lauro e Iezzi continuano a parlarsi sottovoce, segno che la discussione non si era ancora esaurita. Poi arriva il gesto inatteso: Achille Lauro sceglie di fare un passo indietro, proprio come era accaduto con Giorgia durante il terzo live. “Scusami Paola”, dice, riportando finalmente la calma al tavolo dei giudici.

Riproduzione riservata © 2025 - DG

ultimo aggiornamento: 14 Novembre 2025 9:18

Come contattare Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile

Andrea Delogu torna in sala prove a Ballando con le Stelle: il gesto toccante di Nikita Perotti