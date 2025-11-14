Achille Lauro, scontro epico con Paola Iezzi: la “reazione ignorante” a X Factor

Scontro acceso a X Factor con Achille Lauro protagonista dopo la performance di VISCARDI. Tensione, accuse e un finale inaspettato: cosa è succeso.

Nel nuovo live di X Factor 2025 è bastata una performance per far esplodere uno dei momenti più accesi della stagione. Dopo il nervosismo registrato nelle passate settimane tra Achille Lauro e la conduttrice Giorgia, una nuova discussione improvvisa, nata da una scelta musicale divisiva, ha trasformato il tavolo dei giudici in un vero e proprio ring verbale. Ciò che è accaduto dopo l’esibizione di una concorrente, proprio tra Achille Lauro e un altro giudice, ha lasciato il pubblico senza parole, tra accuse, frecciate e un clima carico di tensione.

Il confronto acceso dopo l’esibizione di VISCARDI

Tutto è iniziato con la versione jazz de Il cielo in una stanza interpretata da VISCARDI, una scelta che ha immediatamente spaccato il tavolo dei giudici. Da una parte Achille Lauro e Jake La Furia, dall’altra Paola Iezzi e Francesco Gabbani.

Lauro, dopo aver ripetuto per tutta la serata che “i grandi della musica italiana non avevano voci perfette, ma un’enorme espressività“, questa volta non trattiene la critica: “Amo VISCARDI e amo gli esperimenti ma questo è sbagliato”. Per il giudice, la reinterpretazione avrebbe “svuotato il sentimento di questa canzone incredibile”. Jake rincara: “Si è esagerato nella direzione sbagliata”.

Le scuse finali di Achille Lauro e il retroscena

Nonostante i pareri discordanti, Paola Iezzi però non ci sta, e prendendo la parola commenta: “Era un mio desiderio portarla così”, risponde, difendendo la scelta artistica. Poi l’affondo al collega Achille Lauro: “Stai facendo una figuraccia, te ne renderai conto quando rivedrai questo video. È una reazione così ignorante”. VISCARDI finisce al ballottaggio ma supera Layana e resta in gara.

È solo a fine puntata che l’atmosfera cambia. Mentre si commenta l’esibizione di PierC, Lauro e Iezzi continuano a parlarsi sottovoce, segno che la discussione non si era ancora esaurita. Poi arriva il gesto inatteso: Achille Lauro sceglie di fare un passo indietro, proprio come era accaduto con Giorgia durante il terzo live. “Scusami Paola”, dice, riportando finalmente la calma al tavolo dei giudici.