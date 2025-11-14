Come contattare Farwest, il programma condotto da Salvo Sottile

Farwest va in onda il venerdì in prima serata su Rai3: scopriamo i contatti della trasmissione e dove si registra.

Se avete subito imbrogli, siete stati vittime di truffe o altri tipi di prepotenze e vi sentite impotenti, Farwest di Salvo Sottile offre la possibilità di raccontare la propria esperienza in televisione. Scopriamo quali sono i contatti del talkshow e dove si registra.

Dove si registra Farwest

Il programma Farwest va in onda ogni venerdì su Rai 3 in prima serata (alle ore 21:25 circa) e in streaming e on demand su RaiPlay.it. Viene registrato a Roma, precisamente all’interno dello studio 3 degli studi televisivi Fabrizio Frizzi.

Come contattare Farwest, il programma di Salvo Sottile

In onda su Rai 3 dal 27 novembre 2023, Farwest è un programma ideato e condotto da Salvo Sottile. Il giornalista, che negli anni passati ha riscosso diversi apprezzamenti con trasmissioni come Mi manda RaiTre e La vita in diretta, ha creato un interessante talk show d’approfondimento sui maggiori temi d’attualità.

Inoltre, grazie alla presenza di opinionisti in studio, ogni argomento fornisce diverse visioni e spunti di riflessione. Il titolo, quindi, non è casuale. Ciascuna messa in onda è un viaggio attraverso i far west d’Italia, quelle zone considerate una specie di terra franca dove le regole sono rare o vengono rispettate raramente.

Inchieste, storie e approfondimenti, tutti con lo scopo di dare voce al disagio, all’impotenza e all’indignazione di quanti subiscono prepotenze e ingiustizie. Lo scopo è duplice: mostrare la realtà e indicare possibili soluzioni.

Salvo Sottile, come altri colleghi al timone di format di questo tipo, coinvolge la gente comune, dandogli la possibilità di raccontare truffe, imbrogli e prepotenze. Per mettersi in contatto con la redazione non bisogna fare altro che inviare una email all’indirizzo [email protected], oppure a [email protected].