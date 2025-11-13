Nel 2005 usciva nelle sale cinematografiche la versione di Tim Burton di La fabbrica di cioccolato: ecco dove è stato girato il film.

Era il 2005 quando nelle sale cinematografiche di tutto il mondo arrivava la versione di Tim Burton di La fabbrica di cioccolato, tratta dal celebre omonimo romanzo di Roald Dhal. Nel 1971 era uscita un altro adattamento del libro rimasta nella storia del cinema: Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, diretto da Mel Stuart e con protagonista Gene Wilder. Il film di Tim Burton è però molto diverso e contiene tutti i tratti caratteristici delle opere del regista americano. Vediamo ora insieme quali sono le location utilizzate per La fabbrica di cioccolato.

La fabbrica di cioccolato: il cast del film

Il protagonista principale de La fabbrica di cioccolato è Johnny Depp, che interpreta il ruolo di Willy Wonka. Per questa parte erano stati proposti a Tim Burton diversi celebri attori, da Jim Carrey a Nicolas Cage, passando per Michale Keaton e Robert De Niro, ma il regista volle fortemente Johnny Depp, con cui aveva già lavorato in Edward mani di forbice, Ed Wood e Il mistero di Sleepy Hollow.

Nel cast de La fabbrica di cioccolato sono poi presenti Freddie Highmore, che veste i panni del piccolo Charlie Bucket, David Kelly, Noah Taylor, Helena Bonham Carter e Deep Roy, che interpreta gli Umpa Lumpa.

La fabbrica di cioccolato: le location del film

La fabbrica di cioccolato è stato girato interamente in Inghilterra e le riprese sono state completate nel 2004. Tutti i set e le location che è possibile vedere nel film sono stati riprodotti nei Pinewood Studios a Iver Heath.

Al Tim Burton era stato proposto anche di sostituire i set con ambientazioni digitale, il regista però preferì far ricostruire tutte le ambientazioni nei Pinewood Studios perché convinto che i bambini avrebbero potuto recitare meglio all’interno di set veri.