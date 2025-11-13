Stefano De Martino non va in onda: doppio stop per Affari Tuoi, il motivo e quando torna

Affari Tuoi non va in onda il 13 e il 16 novembre: doppio stop per il game show di Stefano De Martino. Ecco perché salta e quando torna su Rai 1.

Nuovo cambiamento inatteso nel palinsesto di Rai1, per quel che riguarda la messa in onda di Affari Tuoi, il game show di Stefano De Martino che ogni sera raccoglie milioni di spettatori. Il padrone di casa ed i ‘pacchisti’ lasceranno infatti due spazi vuoti nel palinsesto per ben due serate. Le anticipazioni parlano di una decisione legata a esigenze di rete e a un appuntamento particolarmente atteso, ma i dettagli stanno emergendo solo in queste ore. Nel frattempo, la domanda più frequente resta una sola: quando tornerà il gioco dei pacchi?

Perché Affari Tuoi non va in onda il 13 e il 16 novembre

La modifica della programmazione relativa alla messa in onda di Affari Tuoi ha una motivazione ben precisa. Il programma salta la messa in onda delle puntate di giovedì 13 e domenica 16 novembre 2025 perché, dalle 20.30, il palinsesto di Rai 1 è occupato dai due incontri della Nazionale Azzurra. Entrambe le partite con protagonista l’Italia rientrano nel girone di qualificazione ai Mondiali di Calcio 2026, un appuntamento che la rete considera prioritario per l’interesse nazionale.

Giovedì spazio dunque a Moldova–Italia, in diretta da Chisinau e valido come penultimo incontro del girone. Domenica, invece, riflettori puntati su Italia–Norvegia, match decisivo trasmesso da San Siro e potenzialmente determinante per la corsa degli Azzurri verso il primo posto. Una scelta che lascia momentaneamente scoperta la fascia dell’access prime time e che, inevitabilmente, modifica anche la sfida quotidiana con La Ruota della Fortuna, che per due sere non troverà il suo abituale competitor.

Quando torna Stefano De Martino

La buona notizia per i fan è che si tratta di un’interruzione temporanea. La Rai ha precisato che, ad eccezione dei due cambi di palinsesto annunciati, Affari Tuoi continuerà ad andare in onda ogni giorno nel suo tradizionale orario. Il programma con Stefano De Martino tornerà quindi stabilmente dalle 20.35, riprendendo il suo classico appuntamento con i pacchisti provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Una ripresa che riaccenderà anche la competizione con La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5. E per ora, almeno sul fronte degli ascolti, è proprio Scotti ad avere la meglio, rendendo la sfida più aperta che mai. Il pubblico di Affari Tuoi può comunque tirare un sospiro di sollievo: il programma non subirà cambi drastici, solo una breve pausa obbligata. E da lunedì si ricomincia come sempre, pacchi compresi.