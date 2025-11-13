Dritto e rovescio, come contattare il programma di Paolo Del Debbio

Come contattare Dritto e rovescio? Il programma di Paolo Del Debbio accetta candidature sia come ospite che per far parte del pubblico.

In onda su Rete 4 dal 2019, Dritto e rovescio è uno dei talk show più seguiti della Rete. Il merito è anche del conduttore Paolo Del Debbio, professionista senza peli sulla lingua che dà spazio a svariate tematiche. Scopriamo come contattare il programma e dove si registra.

Dritto e rovescio: come contattare il programma

Era il 7 marzo 2019, quando Paolo Del Debbio debuttava su Rete 4 al timone di Dritto e Rovescio. Il programma, ideato dallo stesso conduttore, ha riscosso fin da subito ascolti degni di nota, tanto che in questi anni non è mai stata presa in considerazione la sua cancellazione. Il merito, oltre che del presentatore e degli ospiti che si alternano di puntata in puntata, è anche degli argomenti trattati, tutti attuali e soprattutto accessibili al grande pubblico.

Dritto e rovescio ha anche un’altra marcia in più: dà spazio alle persone comuni, che possono partecipare come ospiti o sedersi nel parterre per assistere alla diretta. Per contattare il programma ci sono diverse opzioni: i profili Facebook, Instagram o X della trasmissione, i numeri telefonici 3484508154 o 0249535770 oppure all’indirizzo email [email protected].

Dove si registra Dritto e rovescio?

Dritto e Rovescio va in onda in diretta, ogni giovedì in prima serata su Rete 4, e si registra presso lo studio 5 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese, a Milano. Il programma, però, prevede anche alcuni collegamenti in esterna da varie località d’Italia, che cambiano di volta in volta in base agli argomenti da trattare. Anche in questo caso, è possibile contattare la redazione di Paolo Del Debbio per prendere parte ai blocchi itineranti.