Ficarra e Picone sono i protagonisti (e i registi) di Andiamo a quel paese: ecco le location della commedia.

Tra i vari film in cui Ficarra e Picone hanno vestito le doppie vesti di attori e di registi c’è anche Andiamo a quel paese. Uscito nel 2014, ha avuto un buon successo vincendo anche il CineCiak d’oro per la Miglior commedia e incassando nei botteghini italiani, nel periodo in cui è stato nelle sale, oltre 8 milioni di euro. Vediamo ora quali sono le location di Andiamo a quel paese, i vari luoghi scelti per tutte le riprese del film.

Andiamo a quel paese: le location del film

Andiamo a quel paese è ambientato nell’immaginario paese di Monteforte, le riprese del film sono state in realtà effettuate in vari luoghi della Sicilia a partire da Siracusa. E’ proprio una strada del capoluogo di provincia siciliano, per l’esattezza via Torino, quella che vediamo nella prima scena della commedia.

Quelli che ci vengono presentato come Monteforte sono in realtà i paesi di Noto e Rosolini, entrambi in provincia di Siracusa e celebri per la propria bellezze architettoniche in stile barocco: sono proprio questi due paesi quelli delle location principali di Andiamo a quel paese.

Andiamo a quel paese: il cast del film

In Andiamo a quel paese Ficarra e Picone interpretano rispettivamente i ruoli di Salvo e di Valentino, due amici, entrambi disoccupati, che decidono allora di tornare al loro paese natale, Monteforte, per cercare una raccomandazione con l’onorevole La Duca, l’unica loro speranza di svoltare le proprie vite. Tiziana Lodato interpreta invece Donatella, la moglie di Salvo mentre Lily Tirinnanzi è la zia Lucia.

Nel cast di Andiamo a quel paese troviamo poi anche Fatima Trotta, Francesco Paolantoni, Maria Vittoria Martorelli, Mariano Rigillo, Nino Frassica, Giancarlo Ratti, Orio Scaduto e Lucia Guzzardi.