Non vi è del tutto chiaro quello che accade nel finale di Interstellar? La spiegazione del film di Christopher Nolan.

Bello è bello, ma allo stesso tempo è anche complicato, difficile da comprendere veramente: parliamo di Interstellar, film diretto da Christopher Nolan che è uscito nel 2014. La pellicola è stata molto apprezzata sia dal pubblico che dalla critica, ha vinto anche un Premio Oscar per i migliori effetti speciali e numerosi altri premi, ma allo stesso tempo dopo la prima visione (ma anche dopo le successive) ha spesso lasciato agli spettatori più di qualche perplessità: avrete sentito molti dire “non ho capito il finale di Interstellar”. La spiegazione della scena finale è infatti tutt’altro che di facile spiegazione ma proviamo a dare un senso.

Finale Interstellar: la spiegazione

Attenzione, evitate di continuare a leggere se non volete spoiler di Interstellar. La scena finale che ha lasciato parecchi dubbi è quella di quando Cooper e TARS si lasciano cadere nel buco nero per alleggerire la nave spaziale. Cooper (il personaggio interpretato da Matthew McConaughey) non muove ma si ritrova in un tesserato, un ipercubo in cui anche il tempo è una dimensione fisica.

Matthew Mcconaughey

In questo spazio Cooper capisce di essere stato scelto da degli essere superiori (che non saranno altro che gli uomini del futuro) come messaggero interdimensionale per comunicare con la figlia Murph attraverso la forza gravità, che altro non è che una quinta dimensioni.

In pratica per gli uomini del futuro considerano il tempo e la gravità come altre due dimensioni che sono in grado di manipolare e affidano a Cooper il compito di comunicare alla figlia i dati quantistici che ha rivenuto a Gargantua.

L’unico elemento che è in grado di superare qualsiasi dimensioni è l’amore, per questo Cooper decide di muovere le lancette dell’orologio che aveva lasciato alla figlia utilizzando il codice Morse. Una volta capito il messaggio Murph, con i dati quantistici avuti, è in grado di risolvere l’equazione del Professor Brand che le permette di salverà l’intera umanità.

