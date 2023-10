Ecco dove vedere Ballando con le stelle 2023 in streaming e in TV per non perdere neppure una delle varie puntate.

Da sabato 21 ottobre 2023 su Rai 1 va in onda Ballando con le stelle 2023, l’edizione numero 18 dello show condotto, come sempre, da Milly Carlucci in cui ballerini professionisti si esibiscono insieme a vari personaggi famosi provenienti dal mondo dello spettacolo, dello sport o della musica. Ogni puntata, come di consueto, va in onda in prima serata al sabato sera ma, oltre che in TV, è possibile vederle anche in streaming. Vediamo ora come.

Dove vedere Ballando con le stelle 2023 in streaming e in TV

Dove vedere Ballando con le stelle 2023 in streaming? Il talent condotto da Milly Carlucci può essere visto in diretta streaming, in contemporanea con la diretta televisiva su Rai 1, su RaiPlay. Ma è possibile rivedere tutte le puntate del programma quando più si preferisce collegandosi sempre alla piattaforma streaming della Rai.

Milly Carlucci

Su RaiPlay, infatti, vengono caricate tutte le puntate integrali del programma, oltre a una serie di clip che gli utenti possono vedere in qualsiasi momento. Ricordiamo che si può accedere alla piattaforma streaming sia da Smart TV che da computer, tablet e smartphone e si può fare in due modi: o collegandosi al sito ufficiale o scaricando l’app del programma.

Balland con le stelle 2023: le coppie

Ecco chi sono tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2023 e quali sono le varie coppie he vedremo esibiti di puntata in puntata in questa nuova edizione del programma di Rai 1.

Carlotta Mantovan-Moreno Porcu

Teo Mammucari-Anastasia Kuzmina

Simona Ventura-Samuel Peron

Rosanna Lambertucci-Simone Casula

Paola Perego-Angelo Madonia

Lorenzo Tano (figlio di Rocco Siffredi)-Lucrezia Lando

Wanda Nara-Pasquale La Rocca

Ricky Tognazzi-Tove Villfor

Lino Banfi-Alessandra Tripoli

Antonio Caprarica-Maria Ermachkova

Giovanni Terzi-Giada Lini

Sara Croce-Luca Favilla