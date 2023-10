Chi ha ottenuto il numero maggiore di ascolti nella serata di giovedì 19 ottobre? Ecco i dati auditel.

Nella serata di giovedì 19 ottobre è la fiction Blanca con le puntate della seconda stagione, ad aggiudicarsi il primo posto per numero di ascolti. L’edizione di quest’anno del Grande Fratello sembra non convincere e non riesce a sbaragliare la concorrenza degli altri canali. La puntata di ieri ha comunque ottenuto dei buoni risultati, vediamo nel dettaglio i numeri.

Sul podio: ‘Blanca 2’ al primo posto

Al primo posto, come anticipato, troviamo la fiction su Rai 1 Blanca 2 che ha registrato 3.970.000 telespettatori e uno share del 22,9%. Al secondo posto abbiamo Alfonso Signorini alla conduzione del Grande Fratello in onda su Canale 5 che ha ottenuto uno share del 18,7% ed è stato seguito da 2.530.000 telespettatori. In ultima posizione sul podio troviamo Italia 1 che ha mandato in onda il film Shark – Il primo squalo che ha registrato 1.348.000 spettatori e uno share del 7,5%.

Maria Chiara Giannetta

Fuori da podio: gli ascolti delle altre reti generaliste

Fuori dal podio troviamo su Rete 4 Dritto e rovescio che ha registrato 948.000 spettatori pari a uno share del 6,6%. Su Rai 3 il programma condotto da Geppi Cucciari Splendida cornice ha totalizzato 826.000 telespettatori e ha registrato uno share del 4,8%. Su La 7 Piazzapulita è stato seguito da 760.00 spettatori e ha registrato uno share del 5,7%. Su Rai 2 invece il documentario Via Poma, un mistero italiano ha interessato 539.000 spettatori e ha registrato uno share pari al 2,9%.

Infine su canale Nove Only Fun – Comico show è stato seguito da 432.000 spettatori e ha registrato il 2,4% di share mentre TV 8 che ha mandato in onda Cucine da incubo ha totalizzato 255.000 spettatori pari a uno share dell’1,5%.