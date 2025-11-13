La voce di una crisi tra Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli ha scosso i fan di Amici. La coppia si sarebbe presa una pausa: ecco cosa è emerso.

Negli ultimi giorni, i social si sono accesi intorno a una delle coppie più amate del talent Amici. Dopo essere diventati genitori nel 2022, Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli avrebbero compiuto una scelta inaspettata, arrivata dopo anni di lavoro fianco a fianco e una storia d’amore che il pubblico ha seguito passo dopo passo. La coppia, avrebbe infatti deciso di prendersi una pausa. Senza rivelare troppo, ciò che è trapelato lascia intuire un periodo di grande riflessione, fatto di scelte difficili e di un equilibrio da ritrovare, lontano dai riflettori.

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli: la scelta che sorprende

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, uniti dal 2013 e diventati genitori nel 2022 del piccolo Romeo, rappresentano da anni una delle coppie più solide uscite dal talent di Maria De Filippi. Eppure, secondo indiscrezioni riportate da fonti vicine e rilanciate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, i due avrebbero deciso di prendersi una pausa.

Una decisione che non sarebbe stata impulsiva, ma il risultato di un percorso meditato. La scelta non è arrivata da un giorno all’altro, lasciano intuire le fonti, sottolineando come i due ballerini stiano cercando di capire come conciliare una vita professionale intensa e ricca di impegni con le esigenze della loro famiglia.

Il presunto motivo della pausa

Secondo quanto riportato, la coppia avrebbe scelto di “fare un passo indietro” per capire come ritrovare un equilibrio. Un bisogno di spazio, stando a quanto trapelato, legato alla gestione della famiglia e degli impegni professionali che negli ultimi anni sono aumentati per entrambi. Nessuna rottura definitiva, ma una scelta maturata con consapevolezza, nel rispetto reciproco e soprattutto per il bene del piccolo Romeo.

I fan di Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli, ovviamente, non sono rimasti indifferenti: tra commenti preoccupati e messaggi di affetto, i social si sono riempiti di sostegno per i due ballerini, nella speranza che questa pausa possa trasformarsi in un nuovo inizio. Per ora, la coppia starebbe affrontando una fase decisiva della loro storia, provando – lontano dalle telecamere – a capire quale sarà davvero il loro futuro insieme.