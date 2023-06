La ballerina professionista Giulia Pauselli ha raccontato ai fan il suo rapporto col proprio corpo dopo il parto. Le parole della ragazza.

Diventata mamma da circa un anno, Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, ha sempre avuto un bellissimo rapporto con i propri fan e anche per questo, in una box domande, si è aperta in modo molto sincero relativamente a diversi argomenti. Uno di questi il suo corpo e come lei si veda ora dopo il parto e la gravidanza.

Giulia Pauselli, il corpo dopo il parto: le parole

Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta

In questi giorni la ballerina e il compagno Marcello Sacchetta si sono mostrati super felici col loro bimbo a Formentera ma non hanno fatto mancare di rispondere alle tante domande dei fan. In questo senso, la bella Giulia ha avuto modo di raccontare un po’ alcune cose private.

Dopo aver spiegato che continuerà ad allattarre il bimbo finché avrà latte e aver dato qualche suggerimento anche sul viaggio in aereo per il piccolo, ecco alcune domande personali lato fisico.

A chi le ha chiesto quale fosse, ad oggi, il rapporto col suo corpo e se si piacesse, la ballerina ha replicato: “Lo vedo e lo sento diverso. Ma mi hanno detto che il recupero al 100% lo si ha dopo un anno. La mia percezione del corpo è molto rigida perché la collego sempre a un discorso lavorativo. Dove a prescindere dalla forma il corpo ha bisogno di essere performante”.

E ancora: “Esteticamente è come prima ma ancora devo recuperare un po’ considerando anche l’infortunio al ginocchio. Anche se lo sento diverso lo amo perché è una macchina perfetta che ha fatto grandi cose”.

Di seguito un recente post Instagram della ballerina:

