Una cena con amici e “da amici” per Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis che dopo l’annuncio della separazione continuano ad essere uniti.

La bomba sulla separazione, la smentita e poi, invece, l’annuncio ufficiale. Ora Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis proseguono la loro vita di tutti i giorni come hanno detto loro stessi “separati ma uniti”. La conferma arriva da alcuni scatti di una cena con amici pubblicati da Gente e che mostra, appunto, i due ex coniugi sorridenti e sereni “come se nulla fosse”.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis le foto a cena come “amici”

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Il settimanale ha condiviso alcune foto del conduttore e della sua ex consorte a cena a Roma in compagnia di alcuni amici. Gente scrive testualmente: “Raggiungono gli amici a cena, ridono, si divertono come se nulla fosse accaduto”.

Corretta e azzeccata anche la parte successiva che racconta come i due ex coniugi siano passati alla “modalità amici“.

Nell’articolo anche altri dettagli come il fatto che i due camminino spalla a spalla, “approfittano di qualche bicchiere di buon vino, ridono e scherzano tra di loro, insomma, sembra che nulla sia cambiato”.

Un racconto della situazione che ha trovato favorevole la stessa Sonia che su Instagram ha anche ringraziato per le foto ripertorio che neppure lei aveva da parte.

Insomma, la ex coppia continua a far parlare anche se, va detto, a leggere i commenti di tanti seguaci della Bruganelli, per molti è tutto molto normale…

Di seguito anche il post Instagram della donna con le foto di Grazia:

