Momento molto dolce all’Isola dei Famosi con Cristina Scuccia che ha parlato del suo amore e di come l’ha trovato.

Manca poco alla fine dell’Isola dei Famosi e tra i personaggi maggiormente sotto la lente di ingrandimento c’è Cristina Scuccia. Nel corso dell’ultimo daytime andato in onda su Canale 5, l’ex suora è uscita allo scoperto svelando alcuni dettagli di quello che sarebbe il suo amore, ovvero la persona che fuori la sta aspettando.

Cristina Scuccia e il suo amore: le parole

Cristina Scuccia

Parlando con Pamela Camassa e successivamente anche mandando un messaggio diretto alle telecamere, la Scuccia ha raccontato: “Io odiavo questa persona, per me non potevamo essere compatibili in nessun modo. Però io avevo l’allergia quando c’era questa persona a giro. Ci siamo conosciute a lavoro, ma quando era a giro io mi stranivo. Passata la fase odio un giorno abbiamo iniziato a parlare e da lì non abbiamo più spesso e ci siamo ritrovati”.

E quando la Camassa le ha chiesto se aveva detto “ti amo”, l’ex suora, emozionata ha replicato: “Sì…”.

“Io sono molto dura, anche a dire ‘ti voglio bene’ impiego molto tempo”, ha detto. “L’amore vince su tutto”.

“Secondo me ci sono dei buoni presupposti. Sento questa persona tanto importante: se son rose fioriranno, se invece è una cantonata mi dispiacerebbe, ma l’amore è bello e va vissuto. L’amore è una cosa meravigliosa non va nascosto! Aver liberato questo amore è come se mi avesse tolto una corazza. Non stavo cercando l’amore, ma è arrivato e non potevo dire no”.

A questo punto cì davvero tanta curiosità attorno alla persona che starebbe aspettando la giovane Cristina fuori dall’Isola. Chissà se una volta terminato il reality, l’ex suora presenterà pubblicamente la persona in questione anche alle telecamere.

Di seguito anche il post Twitter dell’Isola con le parole dell’ex suora:

"Non vedo l'ora di rivederti" ❤️

Cristina ha un messaggio speciale per il suo amore! #Isola pic.twitter.com/TMbrYMZLQl — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 15, 2023

