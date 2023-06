Dopo la causa per diffamazione vinta contro la ex Amber Heard, Johnny Depp ha deciso come usare il milione di dollari di risarcimento.

Un sessantesimo compleanno speciale per Johnny Depp che, solamente pochi giorni fa, il 9 giugno per la precisione, ha festeggiato cifra tonda. Il regalo, però, non l’ha ricevuto ma ha deciso di farlo. Proprio così, perché il noto attore ha deciso in che modo usare il milioni di dollari di risarcimento arrivatogli dopo la causa, vinta, per diffamazione contro la sua ex Amber Heard.

Johnny Depp, come userà il milione di dollari ottenuto da Amber Heard

Johnny Depp

Come sottolineato anche dall’Ansa, Depp ha deciso di devolvere in beneficenza la cifra ricevuta dalla Heard. Nello specifico, l’attore de I Pirati dei Caraibi ha scelto le charity a cui andranno i soldi, divisi in parti eguali, 200 mila dollari ciascuna.

La star di Hollywood ha scelto la Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, la Amazonia Fund Alliance e la Tetiaroa Society, quest’ultima che ha sede nell’omonimo atollo del Pacifico dove aveva casa Marlon Brando.

La notizia della donazione, in realtà, non è una vera novità. Infatti, i legali dell’attore, appena finita la causa, avevano già annunciato questa decisione. “Siamo lieti di chiudere ufficialmente la porta a questo doloroso capitolo per Mr. Depp, che ha chiarito durante questo processo che la sua priorità era portare la verità alla luce. Il pagamento di 1 milione di dollari – che il signor Depp ha promesso e donerà (per la verità) a enti di beneficenza – rafforza il riconoscimento da parte della signora Heard della conclusione della rigorosa ricerca della giustizia da parte del sistema legale”, avevano detto all’epoca gli avvocati.

Detto, fatto. Un bel gesto per l’attore.

Di seguito anche un recente post Instagram del divo:

