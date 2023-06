L’Agcom avrebbe deciso di multare la Rai per 170mila euro a causa dell’uso di Instagram fatto sul palco di Sanremo 2023.

L’uso di Instagram da parte di Chiara Ferragni e Amadeus sul palco di Sanremo 2023 è diventato un caso giunto fino all’Agcom, che avrebbe deciso di multare la Rai per quella che è stata considerata come “pubblicità occulta”.

Nella nota di Agcom si legge che la Commissione per i servizi e i prodotti dell’Autorità “ha approvato a maggioranza, con il voto contrario della Commissaria Giomi, una sanzione pari a oltre 170 mila euro alla Rai per la violazione delle disposizioni relative alla corretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante il ’73mo festival della canzone italiana di Sanremo’”.

Sanremo: la multa dell’Agcom

Un nuovo guaio ha travolto in questo ore la Rai e il Sanremo di Amadeus: l’Agcom ha ritenuto che quello fatta sul palco dello show sia stato un uso eccessivo di Instagram e, per questo, avrebbe multato l’emittente tv. Sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni aveva aperto in diretta un profilo Instagram al conduttore, che aveva rapidamente ottenuto centinaia di migliaia di followers.

“Le violazioni accertate riguardano cinque episodi di mancata indicazione dell’inserimento di messaggi pubblicitari e il caso della pubblicità occulta del social network Instagram e del profilo del conduttore Amadeus”, si legge nella nota dell’Agcom.

