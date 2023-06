Papa Francesco ha lasciato l’ospedale Gemelli dopo l’intervento di laparotomia a cui è stato sottoposto nei giorni scorsi.

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli tra gli applausi generali e ha ringraziato scherzosamente i presenti affermando (stando a quanto riporta La Repubblica): “Sono ancora vivo”. Il Pontefice dovrà trascorrere un periodo di convalescenza ma sembra che abbia già ripreso il suo lavoro.

“Il Papa sta bene, sta meglio di prima”, ha commentato il chirurgo Sergio Alfieri (che lo ha operato) a La Repubblica, e ancora: “Deve fare la convalescenza come tutti, ci siamo raccomandati. Andrà a fare la convalescenza a Santa Marta ma già ha ripreso il lavoro”.

Papa Francesco lascia l’ospedale: i dettagli

Papa Francesco ha potuto finalmente lasciare il Policlinico Gemelli dove, nei giorni scorsi, ha subito un delicato intervento di laparoscopia. In tanti hanno applaudito mentre il Pontefice lasciava l’ospedale e fonti a lui vicine hanno fatto sapere che, prima di fare ritorno in Vaticano, si sarebbe recato alla chiesa di Santa Maria Maggiore per pregare. Dopo l’intervento subito nei giorni scorsi il Pontefice dovrà osservare un periodo di convalescenza, ma il chirurgo che l’ha operato ha fatto sapere che le sue condizioni sarebbero ottime.

