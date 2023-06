Michelle Hunziker è partita insieme alle sue figlie più piccole, ma sui social non manca di dedicare i suoi pensieri anche ad Aurora.

Michelle Hunziker si sta godendo una meritata vacanza in compagnia delle sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, mentre sua figlia Aurora è rimasta a Milano con il piccolo Cesare (il suo primo figlio, nato lo scorso 30 marzo).

Nelle ultime ore la conduttrice ha voluto inviare un tenero messaggio alla sua primogenita e, dopo aver visto per strada una tenda da sole con scritto “aurora”, ne ha postato la foto e ha scritto (taggando la figlia): “Mi manchi”.

Michelle Hunziker Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker: la dedica alla figlia Aurora

Michelle Hunziker ha un legame davvero speciale con sua figlia Aurora, che ha avuto quando aveva appena 19 anni. La showgirl svizzera in queste ore si trova a Capri con le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste, ma attraverso i social non perde occasione per dedicare messaggi e post affettuosi alla figlia maggiore.

Aurora è diventata mamma del piccolo Cesare lo scorso marzo e sua madre Michelle Hunziker non ha mai smesso di starle accanto (anche durante il parto, che è avvenuto nella stessa clinica svizzera in cui lei aveva dato alla luce la stessa Aurora).

