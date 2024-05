Giulio Berruti si confessa e rivela che con Maria Elena Boschi stanno cercando di allargare la famiglia. Scopri le parole dell’ex attore.

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono una coppia dal 2020, e da allora non sono mancate le voci di una potenziale gravidanza. Eppure, ancora la coppia non ha allargato la famiglia, almeno finora. Infatti, l’ex attore, oggi dentista, Berruti ha rivelato il progetto di avere un figlio nel prossimo futuro.

Ma scopriamo che cosa ha rivelato Giulio Berruti e gli indizi di una possibile gravidanza.

La speranza di Giulio Berruti: “L’ultima estate in due”

L’odontoiatra ed ex attore Giulio Berruti ha conosciuto per la prima volta la deputata Maria Elena Boschi nel 2015, ma solamente quattro anni fa è iniziata la loro relazione, che fino ad ora sta andando a gonfie vele.

Ospite di Nunzia De Girolamo al programma Ciao Maschio, Berruti ha parlato della possibilità di allargare la famiglia, e confessa la speranza che questa sia “L’ultima estate in due“.

Maria Elena Boschi

“Siamo pronti” conferma l’ex attore.

Ha poi fatto una riflessione sul diventare genitori. “Chiedere a una persona se fa un figlio, equivale a dire: sei ingrassato, sei magro” e continua “Esistono tantissime condizioni che magari possono anche non consentire a una persona di avere un figlio. Io e Maria Elena Boschi ci stiamo lavorando da un po’ di tempo e spero che sia l’ultima estate in due. L’estate non è ancora arrivata quindi… speriamo“.

Giulio Berruti: da attore a odontoiatra

A Ciao Maschio, Nunzia De Girolamo non ha potuto fare a meno di parlare del cambio di carriera di Berruti.

L’ex attore ha rivelato: “C’è stato un momento in cui potevo fare un salto in avanti con la carriera. Dovevo finire l’università, mancava un anno e se avessi perso quell’anno avrei perso i quattro anni già fatti . Quindi ho detto “basta faccio una cosa che nessuno si aspetta”. Ho finito il mio percorso universitario, facendo anche inc***are qualcuno, anche in Rai. Meglio così comunque perché la vita è una cosa che ti capita ed è anche come tu reagisci. Ma non è sempre gentile. Quel periodo era bellissimo, ma mi sono detto: se tra vent’anni non è così, che faccio?“.