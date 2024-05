Harry Styles è di nuovo single? Le ultime indiscrezioni rivelano la possibile separazione tra il cantante e l’attrice Taylor Russell.

Il cantante Harry Styles è di nuovo single? Nelle ultime ore è uscito lo scoop inaspettato della possibile fine della relazione tra Styles e l’attrice canadese Taylor Russell. Ma quanto c’è di vero? I due da diverso tempo non si mostravano insieme, ma è stato il Met Gala delle scorse settimane a rappresentare il punto di rottura tra i due.

Scopriamo di più sulla notizia bomba.

Harry Styles e Taylor Russell: è finita? Il rumor

A lanciare la bomba è stato il giornale inglese The Sun che ha rivelato che i due avrebbero vissuto un periodo difficile dopo il loro viaggio in Giappone. Ma le voci su una presunta rottura hanno iniziato a circolare ormai da diverso tempo, e nello specifico dal 6 maggio, giorno in cui si è tenuto il MET gala.

Infatti, in questa speciale occasione l’attrice si è presentata da sola sul red carpet.

I due, che stanno insieme da oltre un anno e mezzo, hanno stupito i loro fan che non si aspettavano minimamente una rottura. Infatti, solamente lo scorso aprile i due erano stati avvistati e fotografati insieme per le strade di Tokyo.

Harry Styles e Taylor Russell: “Si stanno prendendo un po’ di tempo”

Il The Sun ha rivelato: “Hanno concluso la loro relazione, si stanno prendendo un po’ di tempo separati” citando una fonte vicina alla coppia.

Lo stesso Styles è stato avvistato per le strade di Londra con aria cupa mentre passeggiava da solo. Un’ulteriore prova della fine della relazione con l’attrice canadese.

I due, che hanno iniziato a frequentarsi lo scorso giugno, si sono mostrati in diverse occasioni insieme, sia durante il tour del cantante che per le strade di Londra, confermando l’inizio della loro relazione.