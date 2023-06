Il 14 giugno 2023 si sono tenuti, al Duomo di Milano, i funerali di Silvio Berlusconi, morto lo scorso 12 giugno. I presenti alla cerimonia, tra politici e personalità dello spettacolo, sono stati circa 2000 e tra tutti è prevalsa una rigorosa eleganza e look total black.

Bara Silvio Berlusconi

Andiamo a vedere come erano vestiti alcuni dei presenti ai funerali di Silvio Berlusconi. I funerali di stato richiedono un rigoroso dress code da osservare: completo scuro per gli uomini e vestito nero per le donne. Ma c’è anche chi ha “violato” questo dress code, scegliendo di vestirsi di bianco.