Una dolcissima notizia per gli appassionati telespettatori di Amici. Due allievi sembrano essere felicemente insieme.

Sono stati molti uniti nell’ultima edizione di Amici, probabilmente sono anche stati insieme per un certo periodo e poi la loro storia è terminata. Ora, però, le cose sembrano essere di nuovo molto felici tra loro. Di chi stiamo parlando? Di Isobel e Cricca, ballerina e cantante dell’ultima annata del talent show di Maria De Filippi. I due sono stati visti insieme, mano nella mano, per la gioia dei tantissimi fan.

Amici, Cricca e Isobel insieme mano nella mano

Maria De Filippi

Da quando è finito il talent show di Maria De Filippi i due ragazzi protagonisti di quella che possiamo definire bella storia d’amore, non si sono persi di vista. Gli ex allievi di Amici, tutti, sono tornati a Roma per prepararsi e andare in scena con lo spettacolo live Amici Full Out e probabilmente è proprio in questa occasione che tra Isobel e Cricca c’è stato il ritorno di fiamma.

I due sono stati visti tra le romantiche strade della Capitale con tanto di fan che hanno scattato delle foto. Manca, tra virgolette, la prova certificata del bacio, ma i due sono stati in atteggiamenti decisamente affettuosi. Prima prendono la metro insieme, poi passeggiano per le strade del centro mano nella mano.

Non sembrano esserci dubbi sul fatto che i due potrebbero essere tornati insieme. In effetti, nelle ultime interviste rilasciate dal cantante, Cricca stesso aveva detto di volerci riprovare sentendo per la ballerina un sentimento forte. Forse, ce l’ha fatta…

Di seguito anche un post Instagram di un fan della coppia con la foto in questione:

