“La mia ambiguità fa tendenza” parla Giacomo Urtis che racconta come si sente in questo periodo della sua vita.

Ha detto chiaramente di dover fare chiarezza su chi è e cosa sente davvero ma Giacomo Urtis, noto chirurgo dei Vip, non ha problemi a dire a Novella 2000 che si sente “un po’ Giacomo e un po’ Jenny”. Intervistato dal noto media, l’uomo ha spiegato quali siano i suoi pensieri anche in ottica sessualità.

Giacomo Urtis si racconta nella sua “fluidità”

Giacomo Urtis

Tra i primi argomenti affrontati da Urtis i ritocchini che, a quanto dice, gli stanno permettendo di esprimere al meglio la sua personalità. “Sono io, sempre io con un po’ di fluidità”. E sul tema interventi eccone un altro in arrivo: “Vi anticipo che è al viso”. Mentre al copo: “L’ho già plasmato a mio piacimento e sono soddisfatta”.

Da questo soddisfatta, evidentemente, si prende spunto per proseguire nel racconto molto personale: “Ogni tanto mi sento Giacomo e ogni tanto Jenny. Ma sono anche gli altri, rivolgendosi a me come donna, a crearmi confusione. Sono in una fase che mi vede con un gigantesco punto di domanda in faccia, non avendo fatto ancora chiarezza in me stesso. È un’ambiguità, la mia, che sta iniziando a fare tendenza”.

E ancora: “Mi sento attratto da chi mi fa stare bene, indipendentemente che sia maschio o femmina, In una relazione non esiste solo il sesso, attività nella quale non sono nemmeno così bravo».

Di seguito anche un recente post Instagram del chirurgo:

