Nelle scorse ore l’annuncio del divorzio da parte degli ex Uomini e Donne, ora anche le prime parole su cosa è successo.

Avevano fatto sognare tutti nel trono over di Uomini e Donne lasciando insieme il programma e sposandosi poco dopo. Le cose, però, tra Isabella Ricci e Fabio Mantovani non sono andate bene e non sono durate quanto speravano. I due, infatti, solamente pochi giorni fa hanno annunciato di aver divorziato. Ora, arrivano anche le prime parole su quanto successo.

Uomini e Donne, l’ex coppia parla dopo il divorzio

“Il 6 giugno mi sono separata legalmente. Quando è troppo bello per essere vero, non è vero”. Erano state queste le parole della dama ex Uomini e Donne trono over per raccontare la fine della sua storia con Fabio. Un messaggio evidentemente colmo d’amarezza e sofferenza.

Sebbene non ci siano stati ulteriori dettagli, adesso è Mantovani a parlare ai microfoni di Alessio More della pagina Instagram Opinionista Social : “Non è un bel momento. Per fortuna è reso felice dalla nascita del primo nipotino. Sono cose che succedono purtroppo. Ne esco con un ricordo bellissimo e con amarezza per la conclusione. Assolutamente non sono pentito, l’ho voluto”.

Anche in questo caso, nessun dettaglio e neppure una parola rivolta alla ex: “Se voglio dire qualcosa a Isabella? No, sappiamo entrambi quali pensieri ci passano per la testa senza dover esprimere niente”.

Staremo a vedere se più avanti, quando sarà passato un po’ di tempo, i due torneranno a parlare.

Di seguito, invece, quello che era stato il post Instagram della Ricci per informare tutti della separazione:

