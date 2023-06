Sembra essere prossima a lasciare l’Italia e trasferirsi all’estero Elodie che insieme al compagno Iannone lascerà Milano. Ecco dove andrà.

Un amore sbocciato e finito ben presto sotto i riflettori. Parliamo di quello nato tra la cantante Elodie e l’ex pilota di MotoGP, Andrea Iannone. I due fanno ormai coppia fissa da diverso tempo e, adesso, sembra abbiano preso la decisione di andare a vivere altrove. Da capire se in modo definitivo o meno.

Elodie lascia l’Italia: ecco dove va a vivere e perché

Stando alle indiscrezioni del settimanale Oggi, pare proprio che Elodie abbia deciso di lasciare l’Italia per andare a vivere a Lugano, in Svizzera. Non una meta qualsiasi ma una destinazione già nota alla coppia. Infatti, proprio qui, Iannone ha una villa.

Negli ultimi tempi il gossip aveva parlato di una convivenza milanese, in un appartamento che la coppia avrebbe dovuto prendere come nido d’amore ma, si sa, in amore basta un niente per cambiare e farsi prendere dal momento. In tal senso, la Patrizi e l’ex pilota avrebbero quindi deciso di tentare la loro sintonia lontano dal capoluogo meneghino.

Il motivo pare essere principalmente quello di staccarsi dai riflettori e provare a vivere in modo più privato la loro relazione, lontani, appunto, dagli occhi indiscreti dei paparazzi.

La scelta di Lugano non dovrebbe modificare di troppo le abitudini lavorative della donna viste le “brevi” distanze che separano Milano dalla città Svizzera.

Staremo a vedere se effettivamente andrà così e sei i diretti interessati confermeranno o meno.

